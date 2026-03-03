Διαμαρτυρία Ιράν σε UNESCO για ζημιές σε ιστορικά, πολιτιστικά μνημεία της Τεχεράνης

«Σοβαρές ζημιές» στο ανάκτορο Γκολεστάν και σε τμήματα του Μεγάλου Παζαριού της Τεχεράνης από τους αμερικανοισραηλινούς βομβαρδισμούς

Το κράτος του Ιράν ανακοίνωσε μέσω της επίσημης αγγλόφωνης πλατφόρμας του στο X ότι ενημέρωσε επισήμως τη γενική διευθύντρια της UNESCO για «σοβαρές ζημιές» στο ανάκτορο Γκολεστάν και σε τμήματα του Μεγάλου Παζαριού της Τεχεράνης.

Τόσο το ανάκτορο όσο και το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, είναι ενταγμένα στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι ζημιές φέρονται να προκλήθηκαν από «παράνομες στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος».

1/4#Iran has formally notified UNESCO Director-General of serious damage to the UNESCO-listed Golestan Palace and parts of Tehran’s Grand Bazaar following unlawful military attacks by the United States and the Israeli regime. pic.twitter.com/I6cmPqtGZD — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) March 3, 2026

Ιράν: «Δομικές και διακοσμητικές ζημιές»

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια του νήματος, εθνικές αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν δομικές και διακοσμητικές φθορές που προκλήθηκαν από εκρήξεις και ωστικά κύματα. Τα μνημεία, σύμφωνα με την ιρανική κυβέρνηση, χρειάζονται άμεσα τεχνική αξιολόγηση, επείγουσα σταθεροποίηση και μέτρα προστασίας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις συνιστούν παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων, επικαλούμενη το Ψήφισμα 2347 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς του 1972 και τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Ένοπλη Σύγκρουση.

Το Ιράν, κλείνοντας τη σχετική του ανάρτηση-διαμαρτυρία προς την UNESCO, παραθέτει και μία σειρά αιτημάτων, όπως το να καταδικάσει τις επιθέσεις και να καλέσει σε παύση στοχοποίησης πολιτιστικών μνημείων, να αποστείλει άμεσα ειδικούς εμπειρογνώμονες, να συνεργαστεί για σταθεροποίηση, τεκμηρίωση και συντήρηση των μνημείων και να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς προστασίας της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το Ανάκτορο Γκολεστάν, στο ιστορικό κέντρο της Τεχεράνης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ιρανικής δυναστείας των Κατζάρ και εντάχθηκε στον κατάλογο της UNESCO το 2013, ενώ το Μεγάλο Παζάρι θεωρείται ιστορικός και εμπορικός πυρήνας της ιρανικής πρωτεύουσας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την έκταση των ζημιών.

Tehran's historic Golestan Palace, a UNESCO World Heritage site, was extensively damaged after U.S.-Israeli strikes on Iran. UNESCO expressed its concern over the protection of heritage sites across the region.



Despite their protection under international law, Israel has… pic.twitter.com/WTJB3qtIC5 — AJ+ (@ajplus) March 3, 2026

