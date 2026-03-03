ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Διαμαρτυρία Ιράν σε UNESCO για ζημιές σε ιστορικά, πολιτιστικά μνημεία της Τεχεράνης

«Σοβαρές ζημιές» στο ανάκτορο Γκολεστάν και σε τμήματα του Μεγάλου Παζαριού της Τεχεράνης από τους αμερικανοισραηλινούς βομβαρδισμούς

ΙΡΑΝ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ UNESCO Facebook Twitter
Φωτ: X
The LiFO team
The LiFO team
0

Το κράτος του Ιράν ανακοίνωσε μέσω της επίσημης αγγλόφωνης πλατφόρμας του στο X ότι ενημέρωσε επισήμως τη γενική διευθύντρια της UNESCO για «σοβαρές ζημιές» στο ανάκτορο Γκολεστάν και σε τμήματα του Μεγάλου Παζαριού της Τεχεράνης.

Τόσο το ανάκτορο όσο και το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, είναι ενταγμένα στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι ζημιές φέρονται να προκλήθηκαν από «παράνομες στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος».

Ιράν: «Δομικές και διακοσμητικές ζημιές»

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια του νήματος, εθνικές αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν δομικές και διακοσμητικές φθορές που προκλήθηκαν από εκρήξεις και ωστικά κύματα. Τα μνημεία, σύμφωνα με την ιρανική κυβέρνηση, χρειάζονται άμεσα τεχνική αξιολόγηση, επείγουσα σταθεροποίηση και μέτρα προστασίας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις συνιστούν παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων, επικαλούμενη το Ψήφισμα 2347 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς του 1972 και τη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Ένοπλη Σύγκρουση.

Το Ιράν, κλείνοντας τη σχετική του ανάρτηση-διαμαρτυρία προς την UNESCO, παραθέτει και μία σειρά αιτημάτων, όπως το να καταδικάσει τις επιθέσεις και να καλέσει σε παύση στοχοποίησης πολιτιστικών μνημείων, να αποστείλει άμεσα ειδικούς εμπειρογνώμονες, να συνεργαστεί για σταθεροποίηση, τεκμηρίωση και συντήρηση των μνημείων και να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς προστασίας της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το Ανάκτορο Γκολεστάν, στο ιστορικό κέντρο της Τεχεράνης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ιρανικής δυναστείας των Κατζάρ και εντάχθηκε στον κατάλογο της UNESCO το 2013, ενώ το Μεγάλο Παζάρι θεωρείται ιστορικός και εμπορικός πυρήνας της ιρανικής πρωτεύουσας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την έκταση των ζημιών.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μήπως ο Σάντσεθ διασώζει την αξιοπρ΄πεια της Ευρώπης;

Διεθνή / Μήπως ο Σάντσεθ διασώζει την αξιοπρέπεια της Ευρώπης;

Η άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει τη χρήση των βάσεων Rota και Morón για τις πρόσφατες αμερικανο-ισραηλινές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια από τις πιο τολμηρές διπλωματικές κινήσεις μέλους του ΝΑΤΟ τις τελευταίες δεκαετίες.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Ιράν θάβει τα παιδιά του πολύνεκρου πλήγματος σε δημοτικο σχολείο θηλέων

Διεθνή / Το Ιράν θάβει τα παιδιά του πολύνεκρου πλήγματος σε δημοτικο σχολείο θηλέων

Ο βομβαρδισμός του σχολείου, που σημειώθηκε το Σάββατο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 175 ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων ήταν μαθήτριες που βρίσκονταν στις τάξεις του σχολείου στην πόλη Μινάμπ.
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ

Διεθνή / Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Οι πολίτες ζητούν «περισσότερη ευημερία, όχι περισσότερα προβλήματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, μετά την απόφασή της να μην επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές της βάσεις στην επιχείρηση κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΜΝΗΜΕΙΟ UNESCO ΗΠΑ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Ιράν: Σοβαρές ζημιές στο Ανάκτορο Γκολεστάν από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Το Ανάκτορο Γκολεστάν αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ιστορικά συγκροτήματα της Τεχεράνης και κεντρικό δείγμα της περσικής αρχιτεκτονικής της περιόδου των Κατζάρων
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΑΤΟ

Διεθνή / O Τραμπ λέει ότι θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία - «Φέρθηκε απαίσια»

Αιτία της απόφασης του Αμερικανού προέδρου φέρεται να είναι το γεγονός πως η Ισπανία δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν
THE LIFO TEAM
Μήπως ο Σάντσεθ διασώζει την αξιοπρ΄πεια της Ευρώπης;

Διεθνή / Μήπως ο Σάντσεθ διασώζει την αξιοπρέπεια της Ευρώπης;

Η άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει τη χρήση των βάσεων Rota και Morón για τις πρόσφατες αμερικανο-ισραηλινές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια από τις πιο τολμηρές διπλωματικές κινήσεις μέλους του ΝΑΤΟ τις τελευταίες δεκαετίες.
THE LIFO TEAM
 
 