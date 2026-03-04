Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Για πρώτη φορά, νέα δημοσκόπηση της Gallup δείχνει ότι περισσότεροι Αμερικανοί συμπονούν τους Παλαιστίνιους παρά τους Ισραηλινούς στη μακροχρόνια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στις σχέσεις των ΗΠΑ με έναν από τους πιο στενούς, αλλά και αμφιλεγόμενους, συμμάχους τους.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το 41% των Αμερικανών δηλώνει ότι συμπονούν τους Παλαιστίνιους, ενώ το 36% τους Ισραηλινούς. Αν και η διαφορά είναι μικρή, πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σχέση με πέρυσι, όταν το Ισραήλ είχε προβάδισμα 46-33%.

Από το 2001, όταν η Gallup ξεκίνησε τις μετρήσεις, το Ισραήλ είχε συνήθως διψήφια υπεροχή, με τις αλλαγές να επιταχύνονται τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τις αμφιλεγόμενες πολιτικές των διοικήσεων Τραμπ και Μπάιντεν.

Η μεγάλη αλλαγή δεν οφείλεται κυρίως σε απώλεια στήριξης από τους Δημοκρατικούς, καθώς η πτώση εκεί είχε ήδη συμβεί μεταξύ 2023 και 2025. Η σημαντικότερη αλλαγή παρατηρείται στους Ανεξάρτητους, που από 42-34% υπέρ του Ισραήλ το 2025 πέρασαν σε 41-30% υπέρ των Παλαιστινίων σήμερα. Η στήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους παραμένει ισχυρή, αλλά έχει μειωθεί κατά 10 μονάδες από το 2024.

Η τάση αυτή φαίνεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πτώση της υποστήριξης είναι πιο έντονη στους νεότερους και μεσήλικες Αμερικανούς.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η μακροχρόνια διπολική συναίνεση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να σπάει.

Το Ισραήλ, υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνδέθηκε περισσότερο με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ειδικά μετά αμφιλεγόμενες κινήσεις όπως η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ και η υποστήριξη της κυριαρχίας του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ωστόσο, αυτή η στρατηγική φαίνεται να αντιμετωπίζει πλέον προκλήσεις, καθώς ομάδες του κινήματος «America First» εκφράζουν αντίθεση στη στήριξη προς το Ισραήλ. Η αλλαγή δεν αφορά μόνο γεωπολιτικά θέματα ή συμπάθεια προς τους Παλαιστίνιους, αλλά και εσωτερικές πολιτικές εντάσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να στηρίζει κάποιες αμφιλεγόμενες πολιτικές του Ισραήλ, όπως την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη.

Παρόλα αυτά, η πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι η πολιτική υποστήριξη προς τον παραδοσιακό σύμμαχο δεν είναι πια όπως παλιά, με τους Αμερικανούς πιο διχασμένους και επιφυλακτικούς.

Με πληροφορίες από vox.com