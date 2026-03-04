ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Μετά από δύο δεκαετίες, η παραδοσιακή συναίνεση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή φαίνεται να καταρρέει με τους Αμερικανούς να είναι πιο διχασμένοι και επιφυλακτικοί από πριν

The LiFO team
The LiFO team
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Facebook Twitter
0

Για πρώτη φορά, νέα δημοσκόπηση της Gallup δείχνει ότι περισσότεροι Αμερικανοί συμπονούν τους Παλαιστίνιους παρά τους Ισραηλινούς στη μακροχρόνια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στις σχέσεις των ΗΠΑ με έναν από τους πιο στενούς, αλλά και αμφιλεγόμενους, συμμάχους τους.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το 41% των Αμερικανών δηλώνει ότι συμπονούν τους Παλαιστίνιους, ενώ το 36% τους Ισραηλινούς. Αν και η διαφορά είναι μικρή, πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σχέση με πέρυσι, όταν το Ισραήλ είχε προβάδισμα 46-33%.

Από το 2001, όταν η Gallup ξεκίνησε τις μετρήσεις, το Ισραήλ είχε συνήθως διψήφια υπεροχή, με τις αλλαγές να επιταχύνονται τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τις αμφιλεγόμενες πολιτικές των διοικήσεων Τραμπ και Μπάιντεν.

Η μεγάλη αλλαγή δεν οφείλεται κυρίως σε απώλεια στήριξης από τους Δημοκρατικούς, καθώς η πτώση εκεί είχε ήδη συμβεί μεταξύ 2023 και 2025. Η σημαντικότερη αλλαγή παρατηρείται στους Ανεξάρτητους, που από 42-34% υπέρ του Ισραήλ το 2025 πέρασαν σε 41-30% υπέρ των Παλαιστινίων σήμερα. Η στήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους παραμένει ισχυρή, αλλά έχει μειωθεί κατά 10 μονάδες από το 2024.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χάνει τη συμπάθεια των Αμερικανών σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Facebook Twitter
Φωτ. vox.com

Η τάση αυτή φαίνεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πτώση της υποστήριξης είναι πιο έντονη στους νεότερους και μεσήλικες Αμερικανούς.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η μακροχρόνια διπολική συναίνεση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να σπάει.

Το Ισραήλ, υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνδέθηκε περισσότερο με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ειδικά μετά αμφιλεγόμενες κινήσεις όπως η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ και η υποστήριξη της κυριαρχίας του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ωστόσο, αυτή η στρατηγική φαίνεται να αντιμετωπίζει πλέον προκλήσεις, καθώς ομάδες του κινήματος «America First» εκφράζουν αντίθεση στη στήριξη προς το Ισραήλ. Η αλλαγή δεν αφορά μόνο γεωπολιτικά θέματα ή συμπάθεια προς τους Παλαιστίνιους, αλλά και εσωτερικές πολιτικές εντάσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να στηρίζει κάποιες αμφιλεγόμενες πολιτικές του Ισραήλ, όπως την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη.

Παρόλα αυτά, η πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι η πολιτική υποστήριξη προς τον παραδοσιακό σύμμαχο δεν είναι πια όπως παλιά, με τους Αμερικανούς πιο διχασμένους και επιφυλακτικούς.

Με πληροφορίες από vox.com

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ LIVE

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Το Ιράν κάνει «ό,τι καλύτερο μπορεί» για να διορίσει άμεσα νέο ηγέτη

Βρέθηκαν σοροί μετά τη βύθιση ιρανικού πλοίου στη Σρι Λάνκα - Νέες επιθέσεις Ισραήλ στον Λίβανο - Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι «ελέγχουν» τα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM
Πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν: Είναι διαφορετικός αυτή τη φορά;

Οπτική Γωνία / Πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν: Είναι διαφορετικός αυτή τη φορά;

Η πολεμική σύγκρουση που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και που φαίνεται ότι έχει ακόμα πολύ μέλλον έχει κάποια γνωρίσματα και ιδιαιτερότητες συγκριτικά με τις προηγούμενες συρράξεις στην περιοχή αυτή και όχι μόνο. Ποια είναι αυτά;
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του: «Την αγαπώ όπως πριν»

Διεθνή / «Τον αγαπoύσα ως γιό, την αγαπώ ως κόρη»: Ο Robert De Niro στηρίζει δημόσια την τρανς κόρη του

Ο Robert De Niro δήλωσε δημόσια ότι στηρίζει πλήρως την τρανς κόρη του, Airyn De Niro, μετά τη συνέντευξή της στο Them όπου μίλησε για τη μετάβασή της και την επιρροή που είχαν στη ζωή της οι μαύρες γυναίκες. «Την αγαπώ όπως πριν», είπε ο ηθοποιός στο Variety.
THE LIFO TEAM
Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Διεθνή / Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Ο Justin Timberlake προσέφυγε εκ νέου στο δικαστήριο ζητώντας να μπλοκαριστεί η δημοσιοποίηση οκτάωρου βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024, επικαλούμενος λόγους ιδιωτικότητας, καθώς αμερικανικά μέσα έχουν καταθέσει αιτήματα πρόσβασης βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας πληροφόρησης.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Τech & Science / Anthropic: Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει αναθέσει σε φιλόσοφο τη διαμόρφωση του ηθικού πλαισίου του chatbot Claude, δημιουργώντας ένα εσωτερικό «σύνταγμα» 30.000 λέξεων που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα απαντά σε σύνθετα ηθικά ζητήματα.
THE LIFO TEAM
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ LIVE

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Live: Το Ιράν κάνει «ό,τι καλύτερο μπορεί» για να διορίσει άμεσα νέο ηγέτη

Βρέθηκαν σοροί μετά τη βύθιση ιρανικού πλοίου στη Σρι Λάνκα - Νέες επιθέσεις Ισραήλ στον Λίβανο - Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι «ελέγχουν» τα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις
THE LIFO TEAM
 
 