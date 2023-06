Τελικά ο Λίαμ Χέμσγουορθ απάτησε τη Μάιλι Σάιρους με την Τζένιφερ Λόρενς;

Η Τζένιφερ Λόρενς δεν ευθύνεται τελικά για τον χωρισμό της Μάιλι Σάιρους και του Λίαμ Χέμσγουορθ ή τουλάχιστον αυτό υποστήριξε.

Η διάσημη ηθοποιός σχολίασε για πρώτη φορά τις σχετικές φήμες μιλώντας στο Watch What Happens Live With Andy Cohen και αρνήθηκε ότι είχε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Hunger Games».

«Δεν είναι αλήθεια. Απόλυτη φήμη», απάντησε η Τζένιφερ Λόρενς, βάζοντας τέλος στη φημολογία πως 33χρονος Χέμσγουορθ απάτησε την 30χρονη Σάιρους μαζί της.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως με τον Λίαμ Χέμσγουορθ όντως «φιλήθηκαν μια φορά» εκτός οθόνης, αλλά ήταν «χρόνια μετά» από το χωρισμό του ζευγαριού.

Facebook Twitter Liam Hemsworth και Jennifer Lawrence μαζί στην πρεμιέρα του «The Hunger Games: Catching Fire», στο Rome Film Festival, το 2013. Φωτ.: EPA/CLAUDIO ONORATI

Όσο για τις φήμες ότι η Μάιλι Σάιρους προσπάθησε να την επισκιάσει στο βιντεοκλίπ «Flowers» τον Μάιο, φορώντας ένα χρυσό φόρεμα που θύμιζε την εμφάνισή της στην πρεμιέρα των «Hunger Games», η Τζένιφερ Λόρενς διέψευσε και αυτό.

«Απλά υποθέτω ότι ήταν κάτι σαν σύμπτωση», είπε η Τζένιφερ Λόρενς, η οποία παντρεύτηκε τον ιδιοκτήτη γκαλερί Cooke Maroney το 2019.

Facebook Twitter Η Jennifer Lawrence στην πρεμιέρα του «The Hunger Games», στο Λονδίνο, το 2012 με το επίμαχο χρυσό φόρεμα. Φωτ.: EPA/DANIEL DEME

Η Μάιλι Σάιρους με τον Λίαμ Χέμσγουορθ άρχισαν να βγαίνουν το 2009 αφού συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «The Last Song». Έκτοτε χώριζαν και έσμιγαν ξανά μέχρι που παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2018.

Τον Αύγουστο του επόμενου έτους, η Μάιλι Σάιρους ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Χέμσγουορθ και κατέθεσε αίτηση διαζυγίου 11 ημέρες αργότερα. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και ο Χέμσγουορθ έκανε σχέση με το μοντέλο Γκαμπριέλα Μπρουκς, ενώ η Μάιλι Σάιρους βγαίνει αυτή τη στιγμή με τον Μαξ Μοράντο.

Facebook Twitter Liam Hemsworth και Miley Cyrus στο Vanity Fair Oscar Party, το 2019. Τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς ανακοίνωσαν το διαζύγιο. Φωτ.: EPA/NINA PROMMER

Τον περασμένο Ιανουάριο έγιναν, ωστόσο, ξανά πρωτοσέλιδο μετά την κυκλοφορία του «Flowers», που πολλοί φανς της Μάιλι Σάιρους θεώρησαν ότι μιλά για την σχέση της με τον Χέμσγουορθ, κάτι που η τραγουδίστρια αρνήθηκε σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue.