Τέιλορ Σουίφτ: Σταμάτησε να τραγουδά, έβαλε τις φωνές για να υπερασπιστεί φαν της

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν τραγουδά μόνο για τους φαν της, έχει και τον νου της για να τους υπερασπιστεί αν χρειαστεί.

Αυτό συνέβη και στη Φιλαδέλφεια, το Σάββατο, όπου η Τέιλορ Σουίφτ συνέχισε τις συναυλίες της στο πλαίσιο της περιοδείας της με τίτλο «Eras Tour».

Την ώρα που τραγουδούσε το «Bad Blood», η σταρ σταμάτησε αρκετές φορές, βάζοντας τις φωνές κατά τα φαινόμενα σε σεκιούριτι, προκειμένου να υπερασπιστεί φαν της. «Είναι εντάξει», φώναξε αρχικά η Τέιλορ Σουίφτ, σχολιάζοντας κάτι που έβλεπε.

«Δεν έκανε κάτι», φώναξε μετά, ενώ έκανε και νοήματα. «Έι, σταμάτα», συνέχισε η τραγουδίστρια, σταματώντας αρκετές φορές το τραγούδι.

Από το βίντεο δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε την παρέμβαση της Τέιλορ Σουίφτ. Πάντως, ένας από τους ανθρώπους που ήταν στη συναυλία ανέφερε πως το πρόβλημα προέκυψε επειδή τα άτομα της ασφάλειας «μας έσπρωχναν, αντί απλά να μας πουν να απομακρυνθούμε».

taylor was yelling at a security guard because they fully kept putting their hands on us to physically push us off of the barricade instead of just telling us to move