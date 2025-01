Ταξιδιωτικό χάος σε Βρετανία και Ιρλανδία λόγω της σφοδρής καταιγίδας Eowyn

Μια σπάνια προειδοποίηση «μείνετε στα σπίτια σας» εκδόθηκε για τμήματα της Βρετανίας και της Ιρλανδίας, λόγω της σφοδρής καταιγίδας Eowyn που συνοδεύεται από επικίνδυνους ανέμους ταχύτητας 160 χιλιομέτρων την ώρα, προκαλώντας ταξιδιωτικό χάος.

Η καταιγίδα Eowyn, ένας εξωτροπικός κυκλώνας «βόμβα» που σχηματίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό και εντάθηκε γρήγορα, επηρέασε τα σιδηροδρομικά δρομολόγια, αεροπορικές πτήσεις και την κυκλοφορία οχημάτων. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η Βόρεια Ιρλανδία και τα κεντρικά και νοτιοδυτικά τμήματα της Σκωτίας, σύμφωνα με το βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Watching a storm undergo explosive cyclogenesis is truly one of the most spectacular meteorological processes to witness. Éowyn has just proven this once again. pic.twitter.com/DSfR8mXZsc

Όλα τα τρένα ακυρώθηκαν στη Σκωτία την Παρασκευή, ενώ όλα τα σχολεία στη Βόρεια Ιρλανδία είναι κλειστά, καθώς η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές σε κτίρια, έριξε δέντρα και προκάλεσε διακοπές ρεύματος. Υπήρξε σοβαρή αναστάτωση στα αεροδρόμια, με περίπου 1.124 πτήσεις -το 20%- να ακυρώνονται, επηρεάζοντας περίπου 150.000 επιβάτες, σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών αναλύσεων Cirium. Το Δουβλίνο, το Εδιμβούργο, το Χίθροου και η Γλασκώβη ήταν τα αεροδρόμια που επλήγησαν περισσότερο.

Αυτή τη στιγμή περισσότερα από 93.000 σπίτια και επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία είναι χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Ιρλανδίας (NIE). «Οι προσπάθειες αποκατάστασης θα χρειαστούν σημαντικό χρόνο, καθώς τα συνεργεία δεν μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται μέχρι να είναι ασφαλές να το κάνουν», ανακοίνωσε η ΝΙΕ.

I’ve just walked around Cyprus Ave here in East Belfast and wouldn’t recommend it to anyone- it’s noon and the gusts from Éowyn are still coming. From what I saw two of the iconic trees have fallen and a major limb from another. Thank God, the houses seem mostly untouched.… pic.twitter.com/P7hrQ21doz