Taste Atlas: Η Πελοπόννησος ο δεύτερος καλύτερος προορισμός στον κόσμο για φαγητό

Ο γαστρονομικός οδηγός, Taste Atlas, ανέδειξε ως τον νούμερο δύο καλύτερο προορισμό για φαγητό, την Πελοπόννησο.

Με ανάρτηση στο X, το Taste Atlas συνεχάρη την Πελοπόννησο, εξυμνώντας μεταξύ άλλων τη γουρουνόπουλα, το ελαιόλαδο και το μέλι της Ελάτης Μαινάλου, προτείνοντας παράλληλα στους ταξιδιώτες, να επισκεφτούν την Καλαμάτα και την Αρχαία Ολυμπία.

«Συγχαρητήρια στην Πελοπόννησο (ασημένιο μετάλλιο) και στην Αιμίλια-Ρομάνα της Ιταλίας, (χάλκινο μετάλλιο), αλλά ποιος είναι το νούμερο 1;», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης που έκανε ο γαστρονομικός οδηγός για τα φετινά World Food Awards, που δεν έχει ανακοινώσει ακόμη, την περιοχή που βρίσκεται στην 1η θέση.

Congratulations to Peloponnese🥈 and Emilia-Romagna🥉 but who is No. 1🥇? The complete list of the 100 best food regions in 6 days on https://t.co/SMrDmQ25bH. pic.twitter.com/drZNRAWcuV