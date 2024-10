Taste Atlas: Αυτά είναι τα δύο ελληνικά ζυμαρικά που βρίσκονται στα 50 καλύτερα του κόσμου

Το Taste Atlas δημοσίευσε τη λίστα με τα κορυφαία ζυμαρικά παγκοσμίως, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών, στις 25 Οκτωβρίου.

Στη λίστα με τα 50 καλύτερα ζυμαρικά, όπως ήταν αναμενόμενο, κυριαρχεί η Ιταλία με 41 από τα 50 είδη. Στην κορυφή βρίσκεται η ταλιατέλα, ακολουθούμενη από τα πίτσι, που θυμίζουν χοντρό μακαρόνι, τα ραβιόλια, το λιγκουίνι και τις παπαρδέλες.

Ανάμεσα στα κορυφαία ζυμαρικά εντοπίζονται και δύο ελληνικά είδη: ο τραχανάς, στην 22η θέση, και οι χυλοπίτες, στην 31η θέση.

Το Taste Atlas περιγράφει τον τραχανά ως ένα παραδοσιακό ελληνικό προϊόν που φτιάχνεται από μικρούς κόκκους ζύμης με σιτάρι και γαλακτοκομικά, όπως γάλα ή ξινόγαλα. Ο τραχανάς προέρχεται από την αρχαιότητα, αποτελώντας μέθοδο συντήρησης του γάλακτος. Ανάλογα με τα υλικά, μπορεί να είναι ξινός (με ξινόγαλα ή γιαούρτι) ή γλυκός (με πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα).

Οι χυλοπίτες, που έχουν προέλευση από την Κρήτη, είναι χειροποίητα ζυμαρικά τα οποία παρασκευάζονται παραδοσιακά από γυναίκες στα τέλη του καλοκαιριού. Η ζύμη τους αποτελείται από αλεύρι, νερό ή γάλα, ελαιόλαδο, αυγά και αλάτι. Κόβονται σε στενές λωρίδες ή παραλληλόγραμμα, αποξηραίνονται στον ήλιο και αποθηκεύονται για τον χειμώνα. Σερβίρονται συνήθως με μυζήθρα και σάλτσα ντομάτας, όπως προτείνει το Taste Atlas.

Η επιλογή των ελληνικών ζυμαρικών στη λίστα υπογραμμίζει την αυθεντικότητα και την παράδοση της ελληνικής κουζίνας στον τομέα των ζυμαρικών.

