Αϊτή: Οι συμμορίες του «Μπάρμπεκιου» επιτέθηκαν κατά κυβερνητικών κτηρίων

Συμμορίες στην Αϊτή, υπό τις οδηγίες του Τζίμι Σεριζιέ, γνωστού και ως «Μπάρμπεκιου» εξαπέλυσαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον πολλών κυβερνητικών κτηρίων στο κέντρο ή κοντά στο κέντρο του Πορτ-ο-Πρενς νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με πηγή επιβολής του νόμου που συμμετείχε στις μάχες.

Η πηγή είπε ότι η επίθεση ήταν συντονισμένη και γρήγορη, με διαφορετικές ομάδες να στοχεύουν ταυτόχρονα πολλά κυβερνητικά κτίρια, όπως το Προεδρικό Μέγαρο, το Υπουργείο Εσωτερικών και ένα αρχηγείο της αστυνομίας στη δυτική συνοικία της Αϊτής που περιλαμβάνει το Πορτ-ο-Πρενς.

Το ABC News μίλησε με πολλούς ανθρώπους που έγιναν μάρτυρες έντονων πυροβολισμών και άκουσαν μεγάλες εκρήξεις. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή καθώς συμμορίες συμμετείχαν σε σκληρές μάχες κατά της αστυνομίας.

Haiti is collapsing as we speak:



• Interior Ministry on fire

• Attacks on the international airport

• Gunfights outside the Presidential Palace

• Attempted breaches of the Ministry of Education and Supreme Court



The time for an international mission was yesterday. pic.twitter.com/BILksQVfRd