Σύγκρουση τρένων στη Δανία: Στους 17 οι τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση

Τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στη Δανία που προκάλεσε τον τραυματισμό συνολικά 17 ανθρώπων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau επικαλούμενο τις υπηρεσίες υγείας.

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης, ανέφεραν η αστυνομία και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το δημόσιο δίκτυο DR μετέδωσε πλάνα από δύο τρένα κίτρινου και γκρι χρώματος που αμφότερα φέρουν εμφανείς ζημιές στο μπροστινό τους τμήμα και είναι ακινητοποιημένα σε μια δασική περιοχή.

#UPDATE : Four people are in critical condition after two trains collided in Denmark, according to local reports.



The crash occurred about 40 km north of Copenhagen, with a total of 17 people injured, news agency Ritzau reported, citing health officials.#Denmark #Copenhagen… pic.twitter.com/F4dZWhNsZ2 — upuknews (@upuknews1) April 23, 2026

🚨 #Breaking Newz 🚨 Two trains collided north of the Danish capital, Copenhagen, leaving many injured in what police are calling “a serious accident.”

pic.twitter.com/lp2SRaSOOc — BreakinNewz (@BreakinNewz01) April 23, 2026

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία

«Σημειώθηκε ένα σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία.

«Λάβαμε την ειδοποίηση ακριβώς στις 6:30 π.μ.», δήλωσε στο AFP ο Τιμ Σίμονσεν, εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

«Όλοι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από το τρένο κι επομένως δεν έχει παγιδευτεί κανένας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα, όπως έγραψε στο Χ η πυροσβεστική υπηρεσία.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στη Δανία, αλλά το 2019, μια σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε ως αποτέλεσμα οκτώ θανάτους και 16 τραυματισμούς.

Τον Αύγουστο του 2025, ένα άτομο σκοτώθηκε έπειτα από τη σύγκρουση τρένου με αγροτικό όχημα.

A train collision near Hillerod in Denmark has left several people injured, according to emergency services. Authorities are working at the scene, helping passengers and investigating what led to the incident.#Denmark #TrainCollision #Breaking #WorldNews #Accident #Emergency https://t.co/eZsAr5a0p1 pic.twitter.com/es37mKqEjX — APT News (@APT__News) April 23, 2026