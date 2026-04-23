Σύγκρουση τρένων στη Δανία: Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου στη Δανία, όταν δύο τοπικά τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στη γραμμή Gribskov, βόρεια της πόλης Χίλεροντ.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο περιστατικό επέβαιναν συνολικά 38 επιβάτες, εκ των οποίων οι 17 τραυματίστηκαν. Πέντε άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η κατάστασή τους παραμένει δυναμική και ενδέχεται να μεταβληθεί. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο μετέφερε σοβαρά περιστατικά στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 6:29 το πρωί, σε μονή σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ των σταθμών Χίλεροντ και Νόδεμπο. Οι αρχές χαρακτήρισαν το συμβάν «πολύ σοβαρό», ενώ στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι επιβάτες.

Σύγκρουση τρένων στη Δανία: Η πρώτη εκτίμηση για το ατύχημα

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτίμηση ειδικού στον τομέα των σιδηροδρόμων, είναι πιθανό το ατύχημα να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι ένας από τους μηχανοδηγούς ενδέχεται να αγνόησε σήμα στάσης και να εισήλθε σε τμήμα της γραμμής όπου κινούνταν ήδη άλλο τρένο.

Η συγκεκριμένη γραμμή είναι μονής κατεύθυνσης, γεγονός που σημαίνει ότι τα τρένα που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις πρέπει να διασταυρώνονται αποκλειστικά σε σταθμούς.

Σε περίπτωση παραβίασης των σημάτων, υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν δύο συρμοί στο ίδιο τμήμα της γραμμής, όπως φαίνεται να συνέβη σε αυτή την περίπτωση.

Σύγκρουση τρένων στη Δανία: Στο επίκεντρο και η τεχνική βλάβη

Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης. Τοπικοί κάτοικοι έχουν αναφέρει πρόσφατα προβλήματα με τα σήματα στη συγκεκριμένη διαδρομή, πληροφορίες που, σύμφωνα με τις αρχές, θα ενταχθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο μεταξύ, έχει ήδη αναλάβει δράση η αρμόδια επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων, ένας ανεξάρτητος φορέας που υπάγεται στο υπουργείο Μεταφορών της Δανίας. Αποστολή της είναι η συλλογή και ανάλυση στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και να διατυπωθούν συστάσεις για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Όπως επισημαίνεται, στόχος της έρευνας δεν είναι η απόδοση ευθυνών, αλλά η κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στο συμβάν. Τα πρώτα συμπεράσματα αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι αρχές έχουν δημιουργήσει κέντρο υποστήριξης για τους επιβάτες και τους συγγενείς τους στην περιοχή του Χίλεροντ, ενώ η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί μέχρι νεωτέρας.

Με πληροφορίες από berlingske.dk