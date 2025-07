Ταϊλάνδη: Πυροβολισμοί σε αγορά στην Μπανγκόκ - Η στιγμή της επίθεσης, τουλάχιστον 6 νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε αγορά της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης Μπανγκόκ, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.

Μεταξύ των νεκρών, είναι ο ένοπλος ο οποίος αυτοκτόνησε, δήλωσε ο Τσάριν Γκοπάτα, αναπληρωτής αρχηγός του Γραφείου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Στο ακόλουθο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της φονικής επίθεσης:

⚡️⚡️ Mass shooting at a food market in Bangkok



According to Reuters, at least six people have been killed.



The shooter’s motives remain unknown — he took his own life.



🇹🇭Police are currently investigating whether the incident is connected to the conflict on the Cambodian… pic.twitter.com/6eQvmgDEmE