Ταϊλάνδη: Πτηνοτρόφος έχασε 36 αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση- Αθώες τρεις ακτιβίστριες

Τρεις Ταϊλανδές ακτιβίστριες για τα ανθρώπινα δικαιώματα κρίθηκαν αθώες μετά την ποινική δίωξη που τους είχε ασκηθεί για δυσφήμιση εταιρείας στα social media.

Πρόκειται για τις Ανγκάνα Νιλαπάιτζιτ, Πάτανι Κάνγκουν και Θάναπορν Σαλίλφολ. Ο πτηνοτρόφος Σανσάι Φέμφον τις κατηγόρησε ότι δημοσίευσαν σχόλια προς υποστήριξη άλλων που είχε μηνύσει. Τα σχόλια των τριών ακτιβιστριών αφορούσαν την υποτιθέμενη κακοποίηση μεταναστών εργατών στα εργοστάσια επεξεργασίας κοτόπουλου που ο ίδιος διατηρεί.

Να σημειωθεί πως ο Σανσάι Φέμφον είχε καταθέσει συνολικά 37 μηνύσεις, ωστόσο έχασε όλες τις υποθέσεις, πλην μίας. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ, καθώς στην Ταϊλάνδη οι ενάγοντες μπορούν να μηνύουν για δυσφήμιση αρκετά εύκολα. Το δικαστήριο χρειάστηκε σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που κατατέθηκε η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση για να καταλήξει σε μια απόφαση.

Ο πτηνοτρόφος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν τις αναρτήσεις των ακτιβιστών μπορεί να παρακολουθήσουν ένα βίντεο 107 δευτερολέπτων, το οποίο, κατά τον ίδιο, αποτελεί δυσφήμιση. Ο δικαστής κατέληξε στην ετυμηγορία του σε λιγότερο από 10 λεπτά, διότι όπως υποστήριξε, για να βρει κανείς αυτό το βίντεο θα πρέπει να κάνει κλικ σε διάφορους συνδέσμους. Συμπέρανε πως δεν υπήρχαν λόγοι για την καταδίκη των κατηγορουμένων.

«Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένη με την ετυμηγορία, διότι δεν νομίζω ότι έκανα κάτι κακό από την αρχή και ο ενάγων δεν θα έπρεπε καν να με μηνύσει», δήλωσε μία από τις κατηγορούμενες, η Ανγκάνα Νιλαπάιτζιτ, αφού αποχώρησε από το δικαστήριο. «Σπαταλήσαμε τέσσερα χρόνια και ξοδέψαμε πολλά χρήματα για την πρόσληψη δικηγόρων αλλά και τα ταξιδιωτικά έξοδα. Επηρεάστηκε η ψυχική μου υγεία αλλά και η δουλειά μου και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να “μετρηθεί”», δήλωσε η Ανγκάνα Νιλαπάιτζιτ.

BREAKING: In a verdict read today, the Bangkok South Criminal Court acquitted three women human rights defenders—Angkhana Neelapaijit, @PuttaneeKangkun, and @KwanSaleepholT—of criminal defamation charges brought by the Thai poultry company #Thammakaset. https://t.co/D09C3AGOA1