Λίγο καιρό αφότου ο τυφώνας Κατρίνα κατέστρεψε την Νέα Ορλεάνη το 2005, ο Μπραντ Πιτ έβαλε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για ανοικοδόμηση της πιο κατεστραμμένης κοινότητας, της Lower 9th Ward.

Το 2007, ο ηθοποιός ίδρυσε το ίδρυμα Make It Right με αποστολή την κατασκευή νέων κατοικιών. Ζήτησε την βοήθεια από παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονες όπως οι Frank Gehry και David Adjaye, και εξόπλισε τα σπίτια με ηλιακούς συλλέκτες, μη τοξικά χρώματα και συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας.

Το μήνυμα του Make It Right, είπε στους New Orleans Times-Picayune, ήταν να μεταμορφώσει μια κατεστραμμένη γειτονιά σε «ένα ανθρώπινο success story για το πώς μπορούμε να χτίζουμε στο μέλλον». Δώδεκα χρόνια αργότερα, έγινε ένα μάθημα για τις παγίδες της βιώσιμης αρχιτεκτονικής.

Οι κάτοικοι αναφέρουν τώρα ότι τα σπίτια τους σαπίζουν, καταρρέουν και υποχωρούν λόγω κακών οικοδομικών υλικών. Μερικοί ήρθαν αντιμέτωποι με διαρροές αερίου, ηλεκτρικές πυρκαγιές και μανιτάρια που φυτρώνουν έξω από τους τοίχους τους - πιθανότατα αποτέλεσμα χρόνων βροχής και υγρασίας.

Οι αρχιτέκτονες προσπάθησαν να κάνουν τα σπίτια βιώσιμα με επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ όλα διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες. © Getty Images

Το ίδρυμα, εναντίον του οποίου κατατέθηκε αγωγή, φέρεται να μην έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις ούτε έχει χτίσει σπίτια εδώ και χρόνια, ενώ ο ιστότοπός του φαίνεται να είναι ανενεργός. Όλο αυτό το διάστημα, ο Μπραντ Πιτ δεν έχει σχολιάσει τίποτα, παρά μόνο επαναλαμβάνει το σχέδιό του να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Lower 9th Ward.

Ο τυφώνας κατέστρεψε μερικώς ή ολοσχερώς περίπου 800.000 κατοικίες, αφήνοντας πολλούς άστεγους. Στη Lower 9th Ward, η κατάρρευση του Industrial Canal έφερε τεράστιες πλημμύρες που κατέστρεψαν τα σπίτια μέχρι τα θεμέλιά τους.

Ο Μπραντ Πιτ συνεργάστηκε με μια εταιρεία αρχιτεκτονικής για 150 κατοικίες σε ροζ χρώμα που συμβόλιζαν την αναγέννηση της περιοχής.

Σε μερικούς μήνες από την ίδρυσή του, το Make It Right είχε ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο έξι σπιτιών του. Το κόστος κατασκευής για ένα μόνο σπίτι υπολογίστηκε σε 150.000 δολάρια. Μέσα στην επόμενη δεκαετία, έχτισε περίπου 100 σπίτια στη Νέα Ορλεάνη.

Σύμφωνα με το NBC News, το Make It Right δαπάνησε 26,8 εκατ. δολάρια για την κατασκευή 109 κατοικιών στη Νέα Ορλεάνη από το 2016, ενώ έχτισε επίσης σπίτια σε Νιου Τζέρσεϊ, Κάνσας Σίτι και Μοντάνα.

Περισσότερα από 100 σπίτια χτίστηκαν από το Make It Right μεταξύ 2008 και 2015, με το ίδρυμα να αναφέρει ότι δαπάνησε 26,8 εκατ. δολάρια για το έργο. © Getty Images

Γύρω στο 2008, το ίδρυμα άρχισε να αντικαθιστά σαπισμένες βεράντες σε ορισμένα από τα ακίνητα, σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε περίπου μια δεκαετία αργότερα.

Το 2009, η τότε πρόεδρος της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, αποκάλεσε τον Μπραντ Πιτ «πραγματικό ήρωα για τον λαό της Νέας Ορλεάνης». Εκείνη την εποχή, ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι οι προσπάθειες του ιδρύματός του ήταν επιτυχείς. «Έχουμε ένα μοντέλο που λειτουργεί», είπε σε ειδησεογραφικά πρακτορεία μετά τη συνάντησή του με την Πελόζι.

Τα σπίτια μετρούσαν μόλις για λίγα χρόνια πριν οι κάτοικοι αρχίσουν να βρίσκουν μούχλα.

Η Kamaria Allen, πρώην κάτοικος του Make It Right, είπε στο NBC News ότι η μούχλα στο σπίτι τής προκάλεσε πολλά προβλήματα υγείας στην οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών λοιμώξεων, τρέμουλου και προβλημάτων μνήμης.

Μια άλλη πρώην κάτοικος, η Brittany West, είπε ότι η μούχλα στο σπίτι της, της προκαλούσε ημικρανίες. Μετακόμισε το 2015 και αργότερα το σπίτι της κατεδαφίστηκε.

Το 2013, μια πρώην κάτοικος του Make It Right προχώρησε σε χρηματικό διακανονισμό με αντάλλαγμα τη σιωπή της για προβλήματα στο σπίτι της. Η Allen είχε υπογράψει επίσης συμφωνία τήρησης απορρήτου με το Make It Right, αλλά αργότερα έσπασε τη συμφωνία μιλώντας στο NBC.

Η κατάσταση έχει κάνει πολλούς κατοίκους να φοβούνται για την υγεία και την ασφάλειά τους, με πολλούς να αναφέρουν προβλήματα υγείας λόγω υγρασίας και μούχλας. © Getty Images

Ένα χρόνο αργότερα, ήρθαν στο φως περισσότερες καταγγελίες ότι πάνω από 20 σπίτια εμφάνιζαν σημάδια μούχλας.

Οι βεράντες και τα σκαλοπάτια περίπου 30 σπιτιών κατασκευάστηκαν με ξύλινο υλικό της εταιρεία TimberSIL, που υποτίθεται ότι είχε διάρκεια ζωής 40 χρόνια. Το προϊόν επιλέχθηκε επειδή δεν περιείχε χημικά, αλλά εκπρόσωπος του Make It Right είπε στο Advocate ότι το υλικό δεν άντεχε την υγρασία στη Νέα Ορλεάνη.

Το 2015, ο Μπραντ Πιτ είπε στους New Orleans Times-Picayune ότι το ίδρυμα δεν είχε εμπειρία στην αρχή των κατασκευών. «Ξεκινήσαμε απίστευτα άπειροι», είπε. «Απλά σκεφτόμασταν ότι μπορούμε να χτίσουμε σπίτια — πόσο δύσκολο θα είναι;».

Το 2018, το ίδρυμα Make it Right μήνυσε τον βασικό αρχιτέκτονα λέγοντας ότι τα σχέδιά του ήταν ελαττωματικά. © Getty Images

Τον Σεπτέμβριο του 2018, δικηγόρος κατέθεσε κοινή αγωγή εκ μέρους δύο κατοίκων, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός και το ίδρυμα απέτυχαν να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες για προβλήματα σχεδιασμού και υλικών. Επιπλέον ανέφερε ότι το Make It Right επιθεώρησε σπίτια το 2016, το 2017 και το 2018, αλλά διέκοψε τις επισκευές μέχρι οι κάτοικοι να υπογράψουν συμφωνίες τήρησης απορρήτου.

Τον ίδιο μήνα, το Make It Right υπέβαλε δική του αγωγή εναντίον του αρχιτέκτονα John Williams και της εταιρείας του, υποστηρίζοντας πως δεν κατάφερε να αδιαβροχοποιήσει επαρκώς τα σπίτια, γεγονός που τα έκανε ευάλωτα σε ζημιές από τη βροχή και την υγρασία. Ορισμένα από τα σπίτια διέθεταν επίσης επίπεδες στέγες, που συγκρατούν τη βροχή, ενώ πρόσθεσε ότι ο κακός σχεδιασμός θα μπορούσε να τους κοστίσει 20 εκατ. δολάρια.

Πέρυσι, το NBC ανέφερε ότι το Make It Right δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωσε ούτε έχει κατασκευάσει σπίτι εδώ και χρόνια.

Κάτοικοι έχουν δηλώσει σε πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένων των NBC News και Architectural Digest, ότι το ίδρυμα δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις τους.

Το 2009, η τότε πρόεδρος της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, αποκάλεσε τον Μπραντ Πιτ «πραγματικό ήρωα για τον λαό της Νέας Ορλεάνης». © Getty Images

Ο Μπραντ Πιτ δεν έχει σχολιάσει τίποτα, εκτός από μια δήλωση στο NBC μέσω εκπροσώπου: «Έδωσα μια υπόσχεση στους ανθρώπους της Lower 9th Ward. Είναι μια υπόσχεση που σκοπεύω να τηρήσω».

Η αγωγή των ιδιοκτητών κατευθύνεται τώρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, αλλά οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ έχουν ζητήσει την απομάκρυνσή του από την αγωγή.

Αν και ο ηθοποιός φέρεται να έχει αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο του Make It Right, εκπρόσωπός του είπε στο NBC News τον Σεπτέμβριο ότι συνεχίζει να συνεργάζεται με το ίδρυμα για την επισκευή σπιτιών.

Πολλά από τα σπίτια είναι πλέον εγκαταλελειμμένα και τουλάχιστον ένα έχει κατεδαφιστεί λόγω μούχλας και ζημιών από τη βροχή, ενώ κάποιοι κάτοικοι λένε ότι παραμένουν παγιδευμένοι σε στεγαστικά δάνεια 30 ετών που δεν έχουν την πολυτέλεια να σπάσουν.

Με πληροφορίες από Business Insider