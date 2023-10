Τα νέα νομίσματα στη Βρετανία επανασχεδιάστηκαν για να βοηθούν τα παιδιά να μετρούν

Τα νέα νομίσματα στη Βρετανία επανασχεδιάστηκαν με σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά πρώιμης ηλικίας να μάθουν να μετράνε.

Τα νομίσματα θα τεθούν σε κυκλοφορία μέχρι το τέλος του έτους, σηματοδοτώντας τη νέα βασιλεία του Καρόλου Γ', αλλά και την αγάπη του για την πανίδα και τη χλωρίδα.

Η Ρεμπέκα Μόργκαν, διευθύντρια του Νομισματοκοπείου, δήλωσε στο BBC ότι «οι μεγάλοι αριθμοί θα είναι πολύ ελκυστικοί για τα παιδιά που μαθαίνουν να μετράνε».

«Επίσης, τα ζώα και όλα όσα βλέπετε πάνω σε αυτά τα κέρματα θα προσελκύσουν τα παιδιά. Αποτελούν εξαιρετικές αφορμές για συζήτηση» συμπλήρωσε.

The new coins of the nation. Representing causes close to His Majesty King Charles III's heart, these are the designs you will start to see on the coins in your change.​



Discover special collectable sets to mark this historic moment: https://t.co/tz1DITakOK pic.twitter.com/8Asr5i7HEO