Τα κατοικίδια σε αεροπορικές πτήσεις μπορούν να θεωρούνται «αποσκευές», έκρινε το Δικαστήριο της ΕΕ

Μια απόφαση που προκαλεί αντιδράσεις εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), κρίνοντας ότι τα κατοικίδια ζώα που μεταφέρονται σε αεροπορικές πτήσεις μπορούν νομικά να θεωρούνται «αποσκευές», γεγονός που σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να καταβάλουν αυξημένες αποζημιώσεις σε περίπτωση απώλειας τους.

Η υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση αφορούσε έναν σκύλο ονόματι Mona, το οποίο χάθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μπουένος Άιρες προς τη Βαρκελώνη. Το ζώο είχε τοποθετηθεί σε ειδικό κλουβί μεταφοράς, όμως δραπέτευσε πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος και δεν βρέθηκε ποτέ, παρά τις εκτεταμένες έρευνες και εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε η ιδιοκτήτριά του, Φελισίσμα.

Η ιδιοκτήτρια είχε καταθέσει αγωγή ζητώντας 5.000 ευρώ για «ηθική βλάβη» λόγω της απώλειας, ωστόσο η αεροπορική εταιρεία Iberia αναγνώρισε μεν την ευθύνη για το περιστατικό, αλλά αρνήθηκε το ύψος της αποζημίωσης, επικαλούμενη τους διεθνείς κανόνες του Μόντρεαλ Κόνβενσιον, που ρυθμίζει την ευθύνη των αερομεταφορέων για απώλειες αποσκευών.

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. επιβεβαίωσε τη θέση αυτή, αποφασίζοντας ότι τα κατοικίδια δεν μπορούν να θεωρηθούν επιβάτες, καθώς η σύμβαση αναφέρεται ρητά μόνο σε «πρόσωπα και αποσκευές». Επομένως, «για τους σκοπούς της αεροπορικής μεταφοράς, τα ζώα εμπίπτουν στην έννοια των αποσκευών» και η αποζημίωση για την απώλειά τους καθορίζεται από το ίδιο καθεστώς ευθύνης που ισχύει για τις αποσκευές.

Το δικαστήριο επισήμανε ακόμη ότι η επιβάτιδα δεν είχε κάνει ειδική δήλωση για το περιεχόμενο του κλουβιού μεταφοράς, όπως προβλέπει η νομοθεσία για την αύξηση του ανώτατου ποσού αποζημίωσης. Ως αποτέλεσμα, η αποζημίωση που δικαιούται περιορίστηκε σε 1.578,82 ευρώ, πολύ χαμηλότερη από το ποσό που είχε διεκδικήσει.

Παρότι το ΔΕΕ αναγνώρισε ότι η προστασία των ζώων αποτελεί στόχο γενικού συμφέροντος της Ε.Ε., διευκρίνισε πως αυτό δεν αναιρεί τη νομική ταξινόμησή τους ως αποσκευών στο πλαίσιο των αερομεταφορών.

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Με πληροφορίες από Guardian