ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τα κατοικίδια σε αεροπορικές πτήσεις μπορούν να θεωρούνται «αποσκευές», έκρινε το Δικαστήριο της ΕΕ

Η υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση αφορούσε έναν σκύλο ονόματι Mona, το οποίο χάθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μπουένος Άιρες προς τη Βαρκελώνη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τα κατοικίδια σε αεροπορικές πτήσεις μπορούν να θεωρούνται «αποσκευές», έκρινε το Δικαστήριο της ΕΕ Facebook Twitter
0

Μια απόφαση που προκαλεί αντιδράσεις εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), κρίνοντας ότι τα κατοικίδια ζώα που μεταφέρονται σε αεροπορικές πτήσεις μπορούν νομικά να θεωρούνται «αποσκευές», γεγονός που σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να καταβάλουν αυξημένες αποζημιώσεις σε περίπτωση απώλειας τους.

Η υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση αφορούσε έναν σκύλο ονόματι Mona, το οποίο χάθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μπουένος Άιρες προς τη Βαρκελώνη. Το ζώο είχε τοποθετηθεί σε ειδικό κλουβί μεταφοράς, όμως δραπέτευσε πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος και δεν βρέθηκε ποτέ, παρά τις εκτεταμένες έρευνες και εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε η ιδιοκτήτριά του, Φελισίσμα.

Η ιδιοκτήτρια είχε καταθέσει αγωγή ζητώντας 5.000 ευρώ για «ηθική βλάβη» λόγω της απώλειας, ωστόσο η αεροπορική εταιρεία Iberia αναγνώρισε μεν την ευθύνη για το περιστατικό, αλλά αρνήθηκε το ύψος της αποζημίωσης, επικαλούμενη τους διεθνείς κανόνες του Μόντρεαλ Κόνβενσιον, που ρυθμίζει την ευθύνη των αερομεταφορέων για απώλειες αποσκευών.

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. επιβεβαίωσε τη θέση αυτή, αποφασίζοντας ότι τα κατοικίδια δεν μπορούν να θεωρηθούν επιβάτες, καθώς η σύμβαση αναφέρεται ρητά μόνο σε «πρόσωπα και αποσκευές». Επομένως, «για τους σκοπούς της αεροπορικής μεταφοράς, τα ζώα εμπίπτουν στην έννοια των αποσκευών» και η αποζημίωση για την απώλειά τους καθορίζεται από το ίδιο καθεστώς ευθύνης που ισχύει για τις αποσκευές.

Το δικαστήριο επισήμανε ακόμη ότι η επιβάτιδα δεν είχε κάνει ειδική δήλωση για το περιεχόμενο του κλουβιού μεταφοράς, όπως προβλέπει η νομοθεσία για την αύξηση του ανώτατου ποσού αποζημίωσης. Ως αποτέλεσμα, η αποζημίωση που δικαιούται περιορίστηκε σε 1.578,82 ευρώ, πολύ χαμηλότερη από το ποσό που είχε διεκδικήσει.

Παρότι το ΔΕΕ αναγνώρισε ότι η προστασία των ζώων αποτελεί στόχο γενικού συμφέροντος της Ε.Ε., διευκρίνισε πως αυτό δεν αναιρεί τη νομική ταξινόμησή τους ως αποσκευών στο πλαίσιο των αερομεταφορών.

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρώτα οι λευκοί: Πώς ο Τραμπ ξαναγράφει την αμερικανική πολιτική για το άσυλο

Διεθνή / «Πρώτα οι λευκοί»: Πώς ο Τραμπ ξαναγράφει την αμερικανική πολιτική για το άσυλο

Οι σύμβουλοι του Τραμπ του ζητούν να δώσει προτεραιότητα σε λευκούς Νοτιοφαρικανούς και Ευρωπαίους που έχουν «στοχοποιηθεί για ειρηνική έκφραση απόψεων στο διαδίκτυο», όπως η αντίθεση στη μαζική μετανάστευση ή η υποστήριξη λαϊκιστικών κομμάτων
LIFO NEWSROOM
Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Διεθνή / Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Στις 19 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους πρώην αξιωματούχοι
LIFO NEWSROOM
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ

Διεθνή / Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Το παρελθόν του δράστη - Φέρεται πως είχε προσπαθήσει να την ρίξει από το μπαλκόνι στο παρελθόν - «Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου»
LIFO NEWSROOM
Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Διεθνή / Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης» ανέφερε μεταξύ άλλων
LIFO NEWSROOM
Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Διεθνή / Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Η Γαλλίδα Λιζ Σομπέρον δίνει μάχη με τη DC Comics, που την κατηγορεί για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων λόγω του ονόματος της εφαρμογής της “Wondermum” - Μια αληθινή ιστορία «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» που συγκινεί τη Γαλλία
LIFO NEWSROOM
Έλον Μασκ: Ξεκινά η τελική μάχη για το πακέτο των 56 δισ. δολαρίων της Tesla

Διεθνή / Έλον Μασκ: Ξεκινά η τελική μάχη για το πακέτο των 56 δισ. δολαρίων της Tesla

Ο Έλον Μασκ δίνει τη μεγαλύτερη νομική μάχη της καριέρας του, διεκδικώντας την αποζημίωση των 56 δισ. δολαρίων από την Tesla - Οι συνέπειες για το Ντέλαγουερ και τον κόσμο των επιχειρήσεων
LIFO NEWSROOM
Από τις ισραηλινές φυλακές στη νέα γενιά της Χαμάς - Οι απελευθερωμένοι διαμορφώνουν το μέλλον της Παλαιστίνης

Διεθνή / Από τις ισραηλινές φυλακές στη νέα γενιά της Χαμάς - Οι απελευθερωμένοι διαμορφώνουν το μέλλον της Παλαιστίνης

Η απελευθέρωση 4.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ, σε αντάλλαγμα για ομήρους της Χαμάς, αναζωπυρώνει τη σύγκρουση στη Γάζα και αναδεικνύει πώς οι ισραηλινές φυλακές έχουν εξελιχθεί σε «σχολείο» νέων ηγετών της παλαιστινιακής αντίστασης
LIFO NEWSROOM
 
 