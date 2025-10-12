Έξι λεπτά από την καταστροφή: Πτήση της Ryanair προσγειώθηκε με τα ρεζερβουάρ σχεδόν άδεια

Έρευνα ξεκίνησαν οι βρετανικές αρχές, μετά την προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair στο Μάντσεστερ με καύσιμα που επαρκούσαν μόλις για έξι λεπτά πτήσης.

Το αεροσκάφος αντιμετώπισε ισχυρούς ανέμους λόγω της καταιγίδας Amy το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου.

Η πτήση FR3418 είχε απογειωθεί από την Πίζα της Ιταλίας με προορισμό το Πρέστγουικ της Σκωτίας. Οι άνεμοι, που έφταναν τα 100 μίλια την ώρα (περίπου 160 χλμ/ώρα), δεν επέτρεψαν την προσγείωση.

Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, οι πιλότοι εξέδωσαν σήμα κινδύνου mayday και κατευθύνθηκαν προς το Μάντσεστερ, όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν ηπιότερες.

Μόλις 220 κιλά καυσίμων

Σύμφωνα με φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει το τεχνικό ημερολόγιο της πτήσης, το Boeing 737-800 προσγειώθηκε με μόλις 220 κιλά καυσίμων. Πιλότοι που εξέτασαν το ντοκουμέντο εκτίμησαν ότι το απόθεμα αυτό αρκούσε για πέντε ή έξι λεπτά πτήσης.

Η ανάλυση του αρχείου δείχνει ότι το αεροσκάφος αναχώρησε από την Πίζα με επαρκές εφεδρικό καύσιμο, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί για εμπορικές πτήσεις.

Η Ryanair δήλωσε ότι ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές την ίδια ημέρα και ότι συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα.

«Καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το «σοβαρό περιστατικό» που σημειώθηκε κατά την εκτροπή της πτήσης από το Πρέστγουικ στο Μάντσεστερ. Οι επιθεωρητές έχουν ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων.

Δύο ώρες αγωνίας στον αέρα

Το Boeing 737-800, που μπορεί να μεταφέρει έως 189 επιβάτες, βρέθηκε στον αέρα για περίπου δύο ώρες προσπαθώντας να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Επιβάτης της πτήσης, ο Αλεξάντερ Μάρκι, περιέγραψε στην εφημερίδα Ayr Advertiser ότι το αεροπλάνο έκανε δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες στο Πρέστγουικ και μία ακόμη στο Εδιμβούργο πριν κατευθυνθεί στο Μάντσεστερ.

«Όλοι ήταν ήρεμοι μέχρι την κάθοδο», είπε. «Στον δεύτερο κύκλο ένιωθες ότι το αεροπλάνο δυσκολευόταν να σταθεροποιηθεί. Μετά ο πιλότος ανακοίνωσε ότι θα δοκιμάσουμε στο Εδιμβούργο — αλλά οι συνθήκες ήταν εξίσου κακές».

Όπως πρόσθεσε, «καθώς πλησιάζαμε να προσγειωθούμε, ξαφνικά τραβήξαμε πάλι ψηλά». Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν τελικά από το Μάντσεστερ στο Πρέστγουικ, φτάνοντας περίπου δέκα ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο.

«Όσο πιο κοντά γίνεται σε καταστροφή»

Πιλότος που εξέτασε το αρχείο της πτήσης περιέγραψε το περιστατικό ως εξαιρετικά επικίνδυνο: «Όταν προσγειώνεσαι με λιγότερο από δύο τόνους καυσίμου, ανησυχείς σοβαρά. Κάτω από 1,5 τόνο, αρχίζεις να ιδρώνεις. Αυτό, όμως, ήταν όσο πιο κοντά γίνεται σε μοιραίο ατύχημα».

Με πληροφορίες από Guardian

