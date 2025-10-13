ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Ο άνθρωπος επιστρέφει στη Σελήνη: NASA και SpaceX ετοιμάζουν αποστολή με το Starship

Η NASA και η SpaceX δρομολογούν την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη έως το 2027, ενώ η Κίνα πλησιάζει. Μπορεί το Starship να κερδίσει τη νέα διαστημική κούρσα;

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο άνθρωπος επιστρέφει στη Σελήνη: NASA και SpaceX ετοιμάζουν αποστολή με το Starship Facebook Twitter
φωτ. αρχείου: Getty
0

Οι φωνές που καλούν τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στη Σελήνη πριν το τέλος της δεκαετίας πληθαίνουν. Πολιτικοί από όλα τα κόμματα, επιστήμονες και φορείς διαστημικής έρευνας ζητούν μια νέα εποχή εξερεύνησης. Ωστόσο, πίσω από τον ενθουσιασμό, κρύβεται μια πρόκληση τεραστίων διαστάσεων.

Η NASA έχει επιλέξει να συνεργαστεί με τη SpaceX και να χρησιμοποιήσει το Starship, τον μεγαλύτερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ, ως βασικό όχημα για την αποστολή Artemis III στη Σελήνη. Το Starship προορίζεται να μεταφέρει αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2027. Όμως, το ερώτημα παραμένει: θα είναι έτοιμο εγκαίρως;

Ο Μπιλ Νάι, γνωστός ως «Science Guy» και επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης The Planetary Society, προειδοποιεί: «Η Κίνα σχεδόν σίγουρα θα πατήσει στη Σελήνη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό είναι σημείο καμπής στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης».

Starship: Ένα τεχνολογικό θαύμα με αβέβαιο μέλλον

Το Starship βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Από τις δέκα δοκιμαστικές πτήσεις του, οι έξι απέτυχαν θεαματικά, ενώ ένα πρωτότυπο εξερράγη πρόσφατα κατά τη διάρκεια δοκιμών εδάφους. Η SpaceX προγραμματίζει τη δέκατη πρώτη πτήση δοκιμής από το Τέξας, ελπίζοντας να πετύχει τα επόμενα κρίσιμα ορόσημα. Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά εμπόδια είναι η ανεφοδιαστική λειτουργία του Starship σε τροχιά γύρω από τη Γη, μια διαδικασία που δεν έχει ποτέ ξαναδοκιμαστεί. Μόνο έτσι το τεράστιο σκάφος θα μπορέσει να συγκεντρώσει επαρκή καύσιμα για το ταξίδι στη Σελήνη.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ανεφοδιαστικών αποστολών ποικίλουν. Το 2024, ένας διευθυντής της SpaceX μίλησε για «περίπου δέκα» εκτοξεύσεις. Ωστόσο, μηχανικοί της NASA εκτιμούν ότι ίσως χρειαστούν πάνω από σαράντα αποστολές τάνκερ — γεγονός που αυξάνει δραματικά την πολυπλοκότητα της επιχείρησης.

Ο πρώην διοικητής της NASA, Τζιμ Μπράιντενσταϊν, χαρακτήρισε το σχέδιο «εξαιρετικά περίπλοκο» και παραδέχτηκε ότι κανείς διοικητής στο παρελθόν δεν θα το είχε επιλέξει εάν υπήρχε εναλλακτική λύση. Παρά τις ανησυχίες, η NASA παραμένει αισιόδοξη. Ο προσωρινός επικεφαλής της, Σον Ντάφι, απάντησε σε επικριτικές δηλώσεις λέγοντας: «Θα είμαι καταραμένος αν αυτή είναι η ιστορία που θα γραφτεί. Θα νικήσουμε τους Κινέζους στη Σελήνη».

Γιατί η NASA δεν επαναλαμβάνει το Apollo

Η αποστολή Artemis III διαφέρει ριζικά από το πρόγραμμα Apollo της δεκαετίας του ’60. Τότε, ένας μόνο πύραυλος Saturn V μετέφερε το πλήρωμα και το σκάφος προσεδάφισης σε μία αποστολή.

Σήμερα, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Οι τεχνολογίες και τα εργοστάσια της εποχής του Apollo έχουν χαθεί. Επιπλέον, η NASA επιδιώκει έναν πιο φιλόδοξο στόχο: τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη.

Ο πρώην διοικητής της NASA, Μπιλ Νέλσον, εξηγεί: «Για την έρευνα που θέλουμε να κάνουμε, ειδικά στον νότιο πόλο της Σελήνης, απαιτείται μεγαλύτερος και πιο ευέλικτος προσεδαφιστής». Η περιοχή αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς περιέχει παγωμένο νερό — θεμελιώδη πόρο για την επιβίωση και την παραγωγή καυσίμων.

Artemis III: Ένα περίπλοκο ταξίδι προς τη Σελήνη

Το σχέδιο της NASA περιλαμβάνει την εκτόξευση ενός Starship-ανεφοδιαστικού σταθμού, ο οποίος θα παραμείνει σε τροχιά. Ακολούθως, δεκάδες άλλα Starship-τάνκερ θα μεταφέρουν καύσιμα και θα το γεμίζουν σταδιακά.

Μόλις ολοκληρωθεί ο ανεφοδιασμός, θα εκτοξευθεί το Starship HLS (Human Landing System), που θα μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη. Εκεί, θα συναντηθεί με το διαστημόπλοιο Orion της NASA, το οποίο θα μεταφέρει το πλήρωμα με τον πύραυλο SLS.

Δύο αστροναύτες θα μεταβούν με το Starship HLS στον νότιο πόλο της Σελήνης για περίπου μία εβδομάδα. Έπειτα θα επιστρέψουν σε τροχιά και θα επιστρέψουν στη Γη με το Orion, προσθαλασσώνοντας στον Ειρηνικό.

Αν η αποστολή πραγματοποιηθεί το 2027, η NASA θα έχει προηγηθεί της Κίνας, που στοχεύει σε επανδρωμένη αποστολή έως το 2030.

Το πολιτικό και τεχνολογικό στοίχημα του Starship

Παρά την αισιοδοξία, πολλοί ειδικοί αμφισβητούν αν το Starship θα είναι έτοιμο εγκαίρως. Ο πρώην αξιωματούχος της NASA, Νταγκ Λόβερο, δήλωσε: «Το σχέδιο είναι εξαιρετικά δύσκολο και μάλλον απέχουμε τουλάχιστον μια δεκαετία από την υλοποίησή του».

Η επιλογή της SpaceX έναντι της Blue Origin βασίστηκε σε τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, καθώς η NASA δεν διέθετε αρκετούς πόρους για δύο εταιρείες. Η Blue Origin κατέθεσε προσφυγή, αλλά το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση υπέρ της SpaceX.

Παρά τις καθυστερήσεις, πολλοί αναγνωρίζουν τη μοναδική ικανότητα της SpaceX να επιτυγχάνει φαινομενικά αδύνατους στόχους. Όπως είπε το μέλος του Συμβουλίου Ασφάλειας της NASA, Πολ Χιλ: «Υπάρχει μια ιδιοφυΐα στη SpaceX που αυτοτροφοδοτείται. Κανείς δεν έχει αυτόν τον συνδυασμό ταλέντου και αποφασιστικότητας».

Το αν η NASA και η SpaceX θα καταφέρουν να φτάσουν πρώτοι στη Σελήνη πριν από την Κίνα παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Όμως, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τη νέα διαστημική κούρσα, είναι σαφές ότι η ανθρώπινη επιστροφή στη Σελήνη δεν είναι πια θέμα φαντασίας, αλλά θέμα χρόνου.

Με πληροφορίες από CNN

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το ταξίδι στο Διάστημα μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη της NASA

Τech & Science / Το ταξίδι στο Διάστημα μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη της NASA

Ανθρώπινα αιμοσφαίρια που στάλθηκαν στο Διάστημα άρχισαν να χάνουν την ικανότητά τους να παράγουν υγιή νέα κύτταρα, ένδειξη επιταχυνόμενης γήρανσης, σύμφωνα με τη μελέτη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Microsoft: τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη - Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες

Τech & Science / Microsoft: Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη - Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες

Οι υπολογιστές που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με Windows 10 δεν θα λαμβάνουν κρίσιμες ενημερώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραβιάσεων και κακόβουλων επιθέσεων
LIFO NEWSROOM
Καρκίνος του μαστού: Αύξηση των περιστατικών καρκίνου σε νεότερες ηλικίες

Τech & Science / Καρκίνος του μαστού: Αύξηση των περιστατικών σε νεότερες ηλικίες

«Το φαινόμενο είναι ανησυχητικό, αφού συχνά οι νεότερες ηλικίες δεν περιλαμβάνοται στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου, από την άλλη φαίνεται μία σημαντική μείωση της θνησιμότητας στις ασθενείς αυτών των ηλικιών», εξηγεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
LIFO NEWSROOM
Οι φόβοι της Silicon Valley: Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας χτίζουν καταφύγια

Τech & Science / Οι φόβοι της Silicon Valley: Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας χτίζουν καταφύγια

Από το υπόγειο συγκρότημα του Μαρκ Ζούκερμπεργκ στη Χαβάη μέχρι τις επενδύσεις της Silicon Valley στη Νέα Ζηλανδία, η νέα τεχνολογική ελίτ φαίνεται να προετοιμάζεται για το απίθανο
LIFO NEWSROOM
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξεχωρίζουν την ανθρώπινη φωνή από εκείνη που έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Τech & Science / Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξεχωρίζουν την ανθρώπινη φωνή από εκείνη που έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Φαίνεται πως όσο η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ξεχωρίσουμε τι είναι αληθινό και τι όχι
LIFO NEWSROOM
Sora: Η εφαρμογή AI βίντεο της OpenAI έφτασε τις 1 εκατ. λήψεις πιο γρήγορα και από το ChatGPT

Τech & Science / Sora: Η εφαρμογή AI βίντεο της OpenAI έφτασε τις 1 εκατ. λήψεις πιο γρήγορα από το ChatGPT

Πολλά από τα βίντεο που παράγονται μέσω της Sora περιλαμβάνουν χαρακτήρες από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές ή βιντεοπαιχνίδια, προκαλώντας νέα ερωτήματα γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα
LIFO NEWSROOM
TikTok: Η επιστήμη πίσω από τον αλγόριθμο που μας κρατά κολλημένους

Τech & Science / TikTok: Η επιστήμη πίσω από τον αλγόριθμο που μας κρατά κολλημένους

Μια νέα μελέτη δείχνει πώς το TikTok δημιουργεί εθιστικές συνήθειες στους χρήστες, αυξάνοντας τον χρόνο παρακολούθησης, την συχνότητα ανοίγματος της εφαρμογής και την ταχύτητα scrolling, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή
LIFO NEWSROOM
«Ξιφόδρακος του Ντόρσετ»: Ανακαλύφθηκε νέο είδος ιχθυόσαυρου στη Βρετανία

Τech & Science / «Ξιφόδρακος του Ντόρσετ»: Ανακαλύφθηκε νέο είδος ιχθυόσαυρου στη Βρετανία

Ένα εντυπωσιακό απολίθωμα ιχθυόσαυρου στην Ιουρασική Ακτή του Ντόρσετ αποδείχθηκε νέο είδος, το Xiphodracon goldencapensis ή «Ξιφόδρακος του Ντόρσετ», φωτίζοντας ένα χαμένο κεφάλαιο της εξέλιξης των θαλάσσιων ερπετών
LIFO NEWSROOM
Η αλήθεια για το θρυλικό ναυάγιο του Endurance: Ο Σάκλετον ήξερε ότι το πλοίο του ήταν ακατάλληλο

Τech & Science / Η αλήθεια για το θρυλικό ναυάγιο του Endurance: Ο Σάκλετον ήξερε ότι το πλοίο του ήταν ακατάλληλο

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το ιστορικό πλοίο Endurance του Έρνεστ Σάκλετον βυθίστηκε όχι εξαιτίας των πάγων, αλλά λόγω σχεδιαστικών αδυναμιών που ο ίδιος ο εξερευνητής γνώριζε
LIFO NEWSROOM
Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Τech & Science / Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Tο AI Mode χρησιμοποιεί την τεχνική "query fan-out" (διασπορά ερωτημάτων) της Google, η οποία αναλύει την ερώτηση των χρηστών σε επιμέρους θέματα και εκτελεί ταυτόχρονα πληθώρα αναζητήσεων για λογαριασμό του
LIFO NEWSROOM
Κατάθλιψη: Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σε σύγκριση με τους άνδρες

Τech & Science / Κατάθλιψη: Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σε σύγκριση με τους άνδρες

Η μελέτη αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλαπλές εξηγήσεις για τη διαφορά στα ποσοστά κατάθλιψης μεταξύ ανδρών και γυναικών - από συμπεριφορικούς και περιβαλλοντικούς, έως βιολογικούς παράγοντες
LIFO NEWSROOM
Ευρωπαίοι πολιτικοί ελέγχθηκαν για PFAS – Όλοι βγήκαν θετικοί στα «παντοτινά πλαστικά»

Τech & Science / Ευρωπαίοι πολιτικοί ελέγχθηκαν για τοξικά χημικά PFAS – Όλοι βγήκαν θετικοί στα «παντοτινά πλαστικά»

«Πρόκειται για μια ανατριχιαστική πραγματικότητα. Είναι κρίσιμο να αναλάβουμε δράση» τόνισε ο Δανός υπουργός Περιβάλλοντος, στο αίμα του οποίου βρέθηκαν τρεις ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή
LIFO NEWSROOM
 
 