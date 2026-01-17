Συρία: Ο στρατός μπαίνει στη Ράκα που ελέγχουν οι Κούρδοι - Έκκληση για κατάπαυση πυρός από ΗΠΑ

Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη βόρεια Συρία, καθώς ο κυβερνητικός στρατός με έδρα τη Δαμασκό, το Σάββατο (17/1), ανέκτησε εδάφη εντός της επαρχίας Ράκα, περιοχή που βρίσκεται υπό κουρδικό έλεγχο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν σε αυτοσυγκράτηση και άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, μονάδες του συριακού στρατού εισήλθαν στην πόλη Αλ Τάμπκα, δηλώνοντας ότι έχουν περικυκλώσει κουρδικές δυνάμεις που έχουν οχυρωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της περιοχής. Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο SANA, οι κυβερνητικές δυνάμεις κινούνται από πολλαπλούς άξονες, εντείνοντας την πίεση στους Κούρδους μαχητές.

Λίγο νωρίτερα, το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τον έλεγχο δύο πετρελαιοπηγών κοντά στην Τάμπκα, οι οποίες μέχρι σήμερα βρίσκονταν υπό κουρδικό έλεγχο. Η δημόσια εταιρεία πετρελαίου της Συρίας επιβεβαίωσε ότι οι εγκαταστάσεις έχουν πλέον περάσει στα χέρια της, με στόχο την επανεκκίνηση της παραγωγής.

Residents in the city of Mansoura, west of Raqqa, greeted the arrival of the Syrian army after it assumed control of the city from the SDF. pic.twitter.com/IBRdBdhyX1 — Levant24 (@Levant_24_) January 17, 2026

Συρία: Παρέμβαση των ΗΠΑ για τις μάχες στρατού - Κούρδων

Την ίδια ώρα, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) απηύθυνε έκκληση προς τη Δαμασκό να σταματήσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή μεταξύ Χαλεπίου και Ράκα. Οι Κούρδοι καταγγέλλουν ότι ο συριακός στρατός παραβίασε συμφωνία αποχώρησης, ενώ η Ουάσινγκτον τονίζει πως η συνέχιση των μαχών υπονομεύει τη σταθερότητα και τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους.

«Η ειρήνη στη Συρία είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής», αναφέρει η CENTCOM, καλώντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Όλα δείχνουν πως η Δαμασκός επιδιώκει να επανακτήσει τον έλεγχο μιας στρατηγικής επαρχίας που μέχρι σήμερα διοικείται από τις κουρδικές δυνάμεις, σε μια εξέλιξη που απειλεί να αναζωπυρώσει τις εμφύλιες συγκρούσεις στη χώρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

