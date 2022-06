Στρατιωτικό αεροσκάφος έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στην Κίνα - Ένας νεκρός, τραυματίες & σπίτια στις φλόγες

Στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στα κεντρικά της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένα άτομο, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το τοπικό δίκτυο CCTV.

Το αεροσκάφος, ένα Αεροσκάφος J-7 της Πολεμικής Αεροπορίας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση στην επαρχία Χουμπέι όταν και κατέπεσε.

Ένας κάτοικος έχασε τη ζωή του, άλλοι δύο τραυματίστηκαν ενώ καταγράφονται και υλικές ζημιές σε σπίτια.

Ο πιλότος κατάφερε να ενεργοποιήσει το σύστημα εκτόξευσης και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο έδαφος. Φέρει μικροτραυματισμούς. Τόσο αυτός όσο και οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ στο σημείο έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν σπίτια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

#BREAKING: One person has died after a Chinese military plane crashed in a residential area in central #China pic.twitter.com/Kk5Ns2QHGx