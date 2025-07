«Σύννεφο τσουνάμι» στην Πορτογαλία: Το εντυπωσιακό φαινόμενο που κατέγραψαν οι λουόμενοι

Ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο σύννεφο, με το κυλινδρικό του σχήμα να θυμίζει γιγαντιαίο κύμα, εμφανίστηκε σε διάφορες παραλίες της Πορτογαλίας την Κυριακή, εντυπωσιάζοντας όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη θάλασσα.

Το εντυπωσιακό σύννεφο σχηματίστηκε όταν θαλάσσια αύρα συνάντησε θερμές και ψυχρές αέριες μάζες, δημιουργώντας έναν οριζόντιο σωλήνα νέφωσης που φαινόταν να «κυλά» πάνω από τη θάλασσα. Παρότι συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους, το λεγόμενο roll cloud δεν συνδέεται με τσουνάμι ή επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Το φαινόμενο σημειώθηκε εν μέσω καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης. Στην Πορτογαλία καταγράφηκαν θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές της ενδοχώρας παρατηρήθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και βίαιες βροχοπτώσεις.

Η Πολιτική Προστασία της χώρας προειδοποιεί για πολύ υψηλό έως μέγιστο κίνδυνο πυρκαγιών, ειδικά στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία και καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες πρόληψης.

#BREAKING #PORTUGAL



🔴 PORTUGAL :📹 A STRANGE CLOUD FORMATION WAS OBSERVED OFFSHORE ALONG THE COAST OF WESTERN & CENTRAL PORTUGAL, June 29



It was looking like Tsunami, but it was a rare atmospheric phenomenon known as a roll cloud, or "volutus".#Ultimahora #Clouds #Nubes. pic.twitter.com/moumGMLoIo