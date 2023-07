Συνελήφθη ύποπτος ως ο «serial killer του Λονγκ Άιλαντ» - Δρούσε περισσότερα από 10 χρόνια

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε έναν άνδρα, αναφορικά με υπόθεση serial killer που δρα εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια.

Η σύλληψη έγινε την Πέμπτη, ενώ οι αρχές έκαναν και έφοδο σε ένα οίκημα που φαίνεται ότι συνδέεται με την υπόθεση του «serial killer του Λονγκ Άιλαντ», ενημερώνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Σάφολκ δήλωσε ότι η αστυνομία έχει επικεντρωθεί στο να «αποδώσει δικαιοσύνη για τα θύματα και να κλείσει το θέμα γι' αυτές τις οικογένειες που υπέφεραν».

«Οι σημερινές εξελίξεις μας αποτελούν ένα βήμα προς τα μπροστά» είπε, αλλά δεν θέλησε να κατονομάσει τον συλληφθέντα.

Ωστόσο, γίνεται γνωστό πως πρόκειται για τον Rex Heuermann, έναν αρχιτέκτονα που ζούσε στην κομητεία Νάσοου όλη του τη ζωή και εργαζόταν στο Μανχάταν.

Rex Heuermann (59) identified as the Long Island Serial Killer.



He is the owner and founder of Midtown architecture firm, RH Consultants and Associates



The deaths of 11 people whose remains were found in 2010 and 2011 have long stumped investigators. Most of the victims were… pic.twitter.com/2Aey1RbZJS