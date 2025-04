Συνελήφθη στη Λιβύη ο πληροφοριοδότης της βομβιστικής επίθεσης στο Λόκερμπι

Ο Λίβυος συγγραφέας και πολιτικός Σαμίρ Σεγκουάρα που δημοσίευσε έγγραφα που συνδέουν τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του με την βομβιστική επίθεση στο Λόκερμπι συνελήφθη με την κατηγορία της εθνικής ασφάλειας.

Ο Σαμίρ Σεγκουάρα τέθηκε υπό κράτηση δύο ημέρες αφότου το BBC ανέφερε ότι τα αρχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στοιχεία εναντίον ενός Λίβυου που κατηγορείται για την κατασκευή της βόμβας που κατέρριψε την πτήση 103 της Pan Am. Ο ύποπτος, ο Abu Agila Masud Kheir Al-Marimi, αντιμετωπίζει δίκη στην Ουάσιγκτον και αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στην επίθεση που σκότωσε 270 ανθρώπους τον Δεκέμβριο του 1988.

Τα έγγραφα εμπλέκουν επίσης Λίβυους πράκτορες στην καταστροφή του γαλλικού αεροσκάφους που συνετρίβη στην έρημο Σαχάρα το 1989, σκοτώνοντας άλλους 170 ανθρώπους.

Η πτήση 103 της Pan Am ήταν μια υπερατλαντική πτήση της Pan Am από τη Φραγκφούρτη προς το Ντιτρόιτ, μέσω ενδιάμεσων στάσεων στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Το Boeing 747-121, λίγο μετά τις 19:00 της 21ης Δεκεμβρίου 1988, ενώ πετούσε πάνω από την πόλη Λόκερμπι της Σκωτίας, καταστράφηκε από βόμβα, σκοτώνοντας και τους 243 επιβάτες και 16 μέλη του πληρώματος σε αυτό που έγινε αργότερα γνωστό ως βομβιστική επίθεση στο Λόκερμπι.

Ο Σεγκουάρα είπε ότι τα έγγραφα ανακτήθηκαν από τα αρχεία του πρώην αρχηγού πληροφοριών της Λιβύης Αμπντουλάχ Σενούσι μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του συνταγματάρχη Καντάφι το 2011. Το περιεχόμενό τους δημοσιεύτηκε στη Γαλλία τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, στο βιβλίο The Murderer Who Must Be Saved, του οποίου συνυπογράφουν ο και οι Γάλλοι ερευνητές δημοσιογράφοι Karl Laske και Vincent Nouzille.

Οι εκδότες του βιβλίου δήλωσαν ότι ο Σεγκουάρα αντιμετωπίζει νομικές διαδικασίες για «υποτιθέμενη κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων ασφαλείας, χωρίς νομική αιτιολόγηση».

Ο Σεγκουάρα ο οποίος είναι επίσης δήμαρχος του Hay al Andalous, δήμου στην Τρίπολη, συνελήφθη στο γραφείο του από την αστυνομία στις 20 Μαρτίου. Γράφει δημόσια για τα έγγραφα από το 2018 και δεν έχει κρύψει ότι ήταν στην κατοχή του. Η σύλληψή του φαίνεται να υποστηρίζει την πεποίθησή του, που συμμερίζονται Γάλλοι δημοσιογράφοι, ότι τα έγγραφα είναι γνήσια.

Η Robert Laffont Publishing λέει ότι η αυθεντικότητα των εγγράφων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και περιέχουν πληροφορίες «μείζονος δημόσιου και ιστορικού ενδιαφέροντος» για τη Λιβύη, τη Γαλλία, τη Σκωτία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι «λυπάται για τη δίωξη του Σαμίρ Σεγκουάρα καθώς και για την πίεση που φαίνεται να του ασκείται για να ανακαλέσει την καταγγελία του για τα εγκλήματα που διέπραξε το πρώην καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

«Ως εκ τούτου, η Robert Laffont Publishing συνεργάζεται με τον Karl Laske και τον Vincent Nouzille καλώντας τις αρχές της Λιβύης να αποσύρουν τις κατηγορίες εναντίον του».

Η εταιρεία είπε ότι ο Σεγκουάρα αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος την 1η Απριλίου, αλλά εξακολουθεί να απειλείται με επαναφυλάκιση και δίκη τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από BBC

