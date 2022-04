Σύμβουλος του πρίγκιπα Κάρολου ο χειρότερος παιδεραστής της Βρετανίας: Τι αποκαλύπτει ντοκιμαντέρ του Netflix

Τα θεμέλια της βρετανικής μοναρχίας «ταρακουνά» το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, με θέμα, μεταξύ άλλων, τη σχέση του πρίγκιπα Κάρολου με τον Τζίμι Σάβιλ, «τον χειρότερο παιδόφιλο της Μεγάλης Βρετανίας», όπως έχει χαρακτηριστεί.

Έναν εκκεντρικό τηλεοπτικό σταρ του BBC, σε βάρος του οποίου υπήρξαν εκατοντάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση σε γυναίκες και παιδιά.

Το ντοκιμαντέρ Jimmy Savile: A British Horror Story φέρνει στο φως της δημοσιότητας σημαντικές αποκαλύψεις για τη δράση του και την πρόσβασή του στη βρετανική βασιλική οικογένεια. Μία από αυτές αφορά στην αλληλογραφία του Πρίγκιπα της Ουαλίας προς τον Σάβιλ, γεγονός που αποδεικνύει πως υπήρξε ανεπίσημος σύμβουλος του Κάρολου. Μάλιστα, η βασιλική οικογένεια φέρεται να απευθυνόταν στον Σάβιλ κάθε φορά που ήθελε να τονίσει τη δημοφιλία της ή να «σκεπάσει» κάποιο σκάνδαλο.

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ αποκάλυψαν ότι ο Σάβιλ είχε δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο δημοσίων σχέσεων για τους royals και το προσωπικό τους. Μερικές από αυτές τις συμβουλές ενσωματώθηκαν στη συνέχεια σε ένα σημείωμα που ετοιμάστηκε για τη βασίλισσα, ανέφεραν οι Times.

Οι παραγωγοί πιστεύουν ότι αυτό οδήγησε σε ένα περιστατικό στο οποίο ο πρίγκιπας Άντριου είχε κάνει απαράδεκτα σχόλια σχετικά με τη βομβιστική επίθεση στο Λόκερμπι κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο σημείο της καταστροφής το 1988. Ο σκηνοθέτης Ρόουαν Ντίκον είπε στους Times ότι το συγκεκριμένο γεγονός «έθεσε μία συζήτηση για το πώς θα έπρεπε να αντιδρά η βασιλική οικογένεια σε καταστροφές».

«Ο Τζίμι Σάβιλ έγραψε αυτόν το σημείωμα, ένα αρκετά εμπεριστατωμένο έγγραφο συμβουλών, σχετικά με το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται η βασίλισσα και πως τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζονται μεταξύ τους».

Η προσωπική αλληλογραφία του πρίγκιπα Καρόλου με τον Σάβιλ, αναμφισβήτητα το πιο διάσημο και δημοφιλές πρόσωπο στη Βρετανία εκείνη την εποχή, έχει χαρακτηριστεί ως καταστροφική για τον Κάρολο και είχε μία τρομερή επίδραση πάνω του . Η Άλισον Μπέλαμι, δημοσιογράφος στο Γιόρκσιρ, βιογράφος του Σάβιλ είπε: «Ο Τζίμι Σάβιλ ήταν ανεπίσημος επικεφαλής σύμβουλος του πρίγκιπα της Ουαλίας. Ο Κάρολος είχε βρει τον σύνδεσμό του με τον λαό της Βρετανίας».

Σε ένα χειρόγραφο σημείωμα προς τον Σάβιλ, ο Κάρολος έγραφε:

«Επισυνάπτω ένα αντίγραφο του υπομνήματος μου για τις καταστροφές, το οποίο ενσωματώνει τις απόψεις σας και το οποίο έδειξα στον πατέρα μου. Εκείνος το έδειξε στη βασίλισσα».

Σε μία άλλη επιστολή ζητούσε προτάσεις για το πώς «να φτάσει σε μέρη της χώρας που οι άλλοι δεν μπορούν να φτάσουν», όπου ο Κάρολος αναφερόταν στον Σάβιλ ως «τον μάγκα που ξέρει τα πάντα».

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο πρίγκιπας Κάρολος γνώριζε για τα εγκλήματα του Σάβιλ, τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα δεκαετίες αργότερα.

Ποιος ήταν ο Τζίμι Σάβιλ

Ο σερ Τζίμι Σάβιλ (1926 –2011) ήταν Άγγλος DJ, εξαιρετικά δημοφιλές τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόσωπο, που παρουσίαζε εκπομπές του BBC, συμπεριλαμβανομένων των Top of the Pops και Jim'll Fix It. Συγκέντρωσε περίπου 40 εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπικές δράσεις και είχε επαινεθεί ευρέως για τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα. Μετά το θάνατό του όμως, εκατοντάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση έγιναν εναντίον του.

Η συγκάλυψη που άλλαξε το BBC

Λίγο μετά το θάνατο του Σάβιλ, τρεις δημοσιογράφοι του Μπιμπ άνοιξαν το φάκελο των καταγγελιών και δημιούργησαν ένα ντοκιμαντέρ με στοιχεία και μαρτυρίες για τη δράση του, τόσο σε ιδρύματα και νοσοκομεία, όσο και μέσα στο ίδιο το BBC. Το ντοκιμαντέρ θα προβαλλόταν στη δημοφιλή εκπομπή Newsnight.

Την ημέρα της προβολής το θέμα κόπηκε με εντολή της διοίκησης και μπήκε στο αρχείο. Όταν άρχισαν, λίγα χρόνια αργότερα, να γίνονται οι αποκαλύψεις, μια έκθεση για το χειρισμό του δικτύου έφερε σε τρομερά δύσκολη θέση τη διοίκησή του και κατέδειξε μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Στην προσπάθειά του να προστατεύσει τη φήμη του, το BBC εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και έχασε πολλή από την αξιοπιστία του. Η αποκάλυψη έφερε τριγμούς στα ανώτερα διοικητικά επίπεδα και άλλαξε τον κώδικα δεοντολογίας του διασημότερου τηλεοπτικού δικτύου στον κόσμο.