Συνελήφθη από την ICE συγγενής της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ

Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν στη Μασαχουσέτη τη μητέρα του ανιψιού της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το NBC News.

Πρόκειται για την Μπρούνα Καρολάιν Φερέιρα, η οποία κρατείται στο κέντρο κράτησης της Νότιας Λουιζιάνα και βρίσκεται σε διαδικασία απέλασης. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας την χαρακτηρίζει ως «παράτυπη μετανάστρια από τη Βραζιλία» που η τουριστική της βίζα έχει λήξει από το 1999 και είχε στο παρελθόν σύλληψη για επίθεση, χωρίς να είναι γνωστό πώς κατέληξε η υπόθεση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ανιψιός της Λέβιτ ζει μόνιμα στο Νιου Χάμσαϊρ με τον πατέρα του, δεν έχει μεγαλώσει με τη μητέρα του ούτε διατηρεί επαφή μαζί της.

Κάρολαϊν Λέβιτ: Τι ισχυρίζεται η οικογένειά της

Σε δήλωσή του, αξιωματούχος του DHS υπενθύμισε ότι υπό την προεδρία Τραμπ και τη νέα υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, «όλοι όσοι βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ υπόκεινται σε απέλαση».

Η οικογένεια της Φερέιρα δηλώνει ότι εκείνη είχε φτάσει στις ΗΠΑ ως παιδί το 1998 και, όπως αναφέρει καμπάνια στο GoFundMe, είχε λάβει προστασία μέσω του προγράμματος DACA, που παρέχει αναστολή απέλασης σε όσους μπήκαν στη χώρα ανήλικοι.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Associated Press, αρκετοί δικαιούχοι DACA βρίσκονται πλέον ανάμεσα στους συλληφθέντες στις τελευταίες επιχειρήσεις. Εκπρόσωπος του DHS σημείωσε ότι η προστασία DACA ανακαλείται αυτομάτως όταν υπάρχουν ποινικά παραπτώματα ή παραβιάσεις όρων.

Η Λέβιτ αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Με πληροφορίες από NBC News