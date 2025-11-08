Σκηνοθέτιδα κατηγορεί τον Τζέρεμι Ρένερ ότι «έστελνε άσεμνες φωτογραφίες και την απείλησε, ότι θα καλέσει την ICE»

Ο Τζέρεμι Ρένερ κατηγορείται από τη σκηνοθέτιδα Γι Ζου, ότι «της έστελνε για μέρες άσεμνες φωτογραφίες».

Η Ζου, που ισχυρίζεται ότι συνεργάστηκε με τον ηθοποιό στα πρότζεκτ Chronicles of Disney και σε μια ταινία κινουμένων σχεδίων, δημοσίευσε πριν από μερικές ημέρες, μια σειρά από αναρτήσεις στο Instagram, όπου υποστήριξε ότι ο 54χρονος ηθοποιός της έστειλε «σειρά από ανεπιθύμητες και ακατάλληλες πορνογραφικές φωτογραφίες του» μέσω μηνυμάτων και WhatsApp τον Ιούνιο. Όταν εκείνη τον αντιμετώπισε για τη συμπεριφορά του, ισχυρίζεται ότι ο Ρένερ την απείλησε «πως θα καλέσει την υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) εις βάρος της».

Η απάντηση του Τζέρεμι Ρένερ

Εκπρόσωπος του ηθοποιού δήλωσε ότι «οι κατηγορίες είναι εντελώς ανακριβείς και ψευδείς».

Σε δήλωση του προς το περιοδικό PEOPLE την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος του Ρένερ, αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ζου, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς, εξωφρενικούς και εξαιρετικά συκοφαντικούς». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τζόου «εκδικείται τον Ρένερ επειδή εκείνος απέρριψε τις ερωτικές της προσεγγίσεις» και επειδή «δεν προώθησε τα πρότζεκτ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Από την πλευρά της, η Ζου δήλωσε στο PEOPLE, ότι «εξαπατήθηκε από την αγάπη», ισχυριζόμενη ότι ο ηθοποιός «της έστελνε για μέρες άσεμνες φωτογραφίες χωρίς τη συναίνεσή της», ότι «της επιβλήθηκε τη μέρα που γνωρίστηκαν» και πως «την απείλησε να καλέσει την ICE».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Ρένερ, ο ηθοποιός συναντήθηκε με τη Ζου μόνο δύο φορές - την πρώτη τον Ιούλιο, σε ξενοδοχείο στη Νεβάδα, όπου εκείνη του πήρε συνέντευξη για το ντοκιμαντέρ της, και η συνάντηση κατέληξε σε μια «σύντομη συναινετική επαφή». Η δεύτερη συνάντηση έγινε τον Αύγουστο, και σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο ηθοποιός δεν έχει επικοινωνήσει ξανά μαζί της για περισσότερο από έναν μήνα, αγνοώντας μάλιστα «πολλαπλά σεξουαλικά μηνύματα που εκείνη του έστελνε εκφράζοντας τον έρωτά της». Το τελευταίο φέρεται να στάλθηκε στις 24 Οκτωβρίου.

Όσο τους ισχυρισμούς, ότι ο Τζέρεμι Ρένερ την απείλησε πως θα καλέσει τις υπηρεσίες μετανάστευσης, ο δικηγόρος του δήλωσε, ότι η Ζου«παρενοχλούσε και απειλούσε αδιάκοπα τον πελάτη του με εκατοντάδες ανεπιθύμητα και ενοχλητικά μηνύματα».

«Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ζου καταδίωκε επίμονα και επιθετικά τον πελάτη μου για μήνες, χωρίς καμία ανταπόκριση από την πλευρά του, πέρα από μια και μοναδική σύντομη συνάντηση στις 12 Ιουλίου 2025», πρόσθεσε ο δικηγόρος στη δήλωσή του που δημοσιεύτηκε από το PEOPLE.

Με πληροφορίες από People