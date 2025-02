«Συνειδητοποίησα ότι πέθαινα»: Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονική επίθεση στον Σαλμάν Ρουσντί

Ο Σαλμάν Ρουσντί ανέβηκε στο εδώλιο στη δίκη του άνδρα που κατηγορείται ότι προσπάθησε να τον σκοτώσει στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο του 2022 και περιέγραψε τη σοκαριστική επίθεση περισσότερα από 35 χρόνια αφού του είχε επιβληθεί για πρώτη φορά θανατική ποινή από τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ιράν.

Ο 77χρονος Ρουσντί καταθέτει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του 27χρονου Χαντί Ματάρ, του άνδρα που κατηγορείται ότι του επιτέθηκε με μαχαίρι την ώρα που επρόκειτο να μιλήσει σε ένα υπαίθριο αμφιθέατρο.

Η συνάντηση στην αίθουσα του δικαστή Ντέιβιντ Φόλεϊ έφερε τον Ρουσντί και τον Ματάρ στον ίδιο χώρο για πρώτη φορά από τότε που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ματάρ πλησίασε τη σκηνή στο αμφιθέατρο του ιδρύματος Chautauqua και μαχαίρωσε τον συγγραφέα περισσότερες από δώδεκα φορές με ένα μαχαίρι 30 εκατοστών.

Μιλώντας με καθαρή φωνή, ο Ρουσντί περιέγραψε πώς καθόταν σε μια καρέκλα στη σκηνή, απέναντι από τον συν-ομιλητή Χένρι Ρις και το κοινό, όταν «άρχισε αυτή η επίθεση».

«Αντιλήφθηκα αυτό το άτομο να ορμάει προς το μέρος μου από τη δεξιά μου πλευρά. Αντιλήφθηκα κάποιον με σκούρα μαλλιά και σκούρα ρούχα ... Μου έκαναν εντύπωση τα μάτια του που μου φάνηκαν σκοτεινά και άγρια».

Ο Ρουσντί πρόσθεσε: «Με χτύπησε πολύ δυνατά γύρω από το σαγόνι και το λαιμό μου. Αρχικά νόμιζα ότι με είχε χτυπήσει με τη γροθιά του, αλλά πολύ σύντομα μετά είδα μεγάλη ποσότητα αίματος να χύνεται στα ρούχα μου. Με χτυπούσε επανειλημμένα. Με χτυπούσε και με έκοβε».

Συνέχισε: «Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Με μαχαίρωσε επανειλημμένα, και πιο επίπονα στο μάτι μου. Πάλεψα να ξεφύγω. Σήκωσα το χέρι μου σε αυτοάμυνα και με μαχαίρωσε μέσα από αυτό».

Ερωτηθείς πόσες φορές μαχαιρώθηκε, ο Ρουσντί είπε: «Δεν κρατούσα λογαριασμό».

Ο Ρουσντί περιέγραψε ότι σηκώθηκε από τη θέση του για να ξεφύγει από τον δράστη, αλλά έπεσε. «Προσπαθούσε να με χτυπήσει όσες περισσότερες φορές μπορούσε»

«Ήμουν πολύ άσχημα τραυματισμένος. Δεν μπορούσα πια να σταθώ όρθιος. Έπεσα κάτω», κατέθεσε ο Ρουσντί, εκτιμώντας ότι δέχτηκε 15 χτυπήματα από τον δράστη του.

«Ούρλιαζα από τον πόνο», είπε, περιγράφοντας το τραύμα στο δεξί του μάτι που του στέρησε την όραση από εκείνη την πλευρά. Ο Ρουσντί έδειξε στους ενόρκους την άδεια κόγχη κάτω από ένα κάλυμμα ματιού που φοράει τώρα.

Ο Ρουσντί συνέχισε περιγράφοντας τις σκέψεις του ενώ κειτόταν αιμόφυρτος.

«Συνειδητοποίησα ότι ήμουν ξαπλωμένος πάνω σε μία μεγάλη ποσότητα αίματος. Η αίσθηση του χρόνου μου ήταν αρκετά θολή, πονούσα από το μάτι και το χέρι μου και συνειδητοποίησα ξεκάθαρα ότι πέθαινα».

Ο Ρουσντί εξήγησε πώς τον έβαλαν σε ένα φορείο και αργότερα τον μετέφεραν με ιατρικό ελικόπτερο έκτακτης ανάγκης. «Είχα αμυδρή επίγνωση του τι συνέβαινε μέχρι να προσγειωθεί το ελικόπτερο, και στη συνέχεια δε θυμάμαι τίποτα μέχρι πολύ αργότερα».

Ο συγγραφέας νοσηλεύτηκε για περισσότερες από δύο εβδομάδες και περιέγραψε πώς, ενώ βρισκόταν σε αναπνευστήρα, επικοινωνούσε κουνώντας τα πόδια του.

Στο πλαίσιο μιας σύντομης αντεξέτασης, ο Ρουσντί ρωτήθηκε σχετικά με τη μνήμη του και συμφώνησε ότι υπάρχουν ψευδείς αναμνήσεις. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την αρχική του ανάμνηση «ότι σηκώθηκα για να τον αντιμετωπίσω (τον Ματάρ), αλλά αυτό δεν ήταν αλήθεια. Καθόμουν».

