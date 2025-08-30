ΔΙΕΘΝΗ
Συναγερμός στο Περού: Υλοτομικές εργασίες απειλούν απομονωμένους αυτόχθονες

Παρά το γεγονός ότι δύο υλοτόμοι έχασαν τη ζωή τους πέρυσι από επιθέσεις με τόξα, η εταιρεία συνέχισε τις δραστηριότητές της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μέλη της φυλής Μάσκο Πίρο / Φωτ: Survival International
Ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση μελών της φυλής Μάσκο Πίρο σε χωριό της Αμαζονίας στο Περού. Η απομονωμένη φυλή, που αποφεύγει κάθε επαφή με τον έξω κόσμο, εθεάθη κοντά σε γειτονική κοινότητα, γεγονός που οργανώσεις αποδίδουν στις πιέσεις από την υλοτομία.

Η οργάνωση Survival International αποδίδει το περιστατικό σε έργα υποδομής υλοτομικής εταιρείας, η οποία κατασκευάζει γέφυρα που θα διευκολύνει την πρόσβαση φορτηγών σε δάση όπου ζουν απομονωμένες φυλές. Οι ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η αυξημένη παρουσία ξένων όχι μόνο ενέχει τον κίνδυνο βίαιων συγκρούσεων, αλλά μπορεί να αποβεί θανατηφόρα ακόμη και με τη μετάδοση μιας απλής ασθένειας, καθώς οι Μάσκο Πίρο δεν έχουν ανοσία σε κοινά νοσήματα.

Οι Μάσκο Πίρο θεωρούνται μία από τις πολυπληθέστερες φυλές παγκοσμίως που παραμένουν «απρόσιτες». Αποφεύγουν συστηματικά την επαφή για να προστατεύσουν τον πολιτισμό και την υγεία τους. Στο παρελθόν, εισβολές υλοτόμων στα εδάφη τους κατέληξαν σε θανατηφόρα επεισόδια.

Ο Ενρίκε Άνιεζ, πρόεδρος της γειτονικής φυλής Γίνε, δήλωσε ότι οι Μάσκο Πίρο εμφανίστηκαν γύρω από το χωριό Νουέβα Οσεανία. «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική· οι ίδιοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο», είπε. Σύμφωνα με τον Άνιεζ, βαριά μηχανήματα έχουν ήδη ανοίξει δρόμους μέσα από τη ζούγκλα και ποτάμια που οδηγούν προς τα εδάφη των Μάσκο Πίρο.

Φωτ: Ministerio de Cultura de Perú

Περού: «Η σύγκρουση μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»

Η Survival International είχε δημοσιοποιήσει πέρυσι φωτογραφίες με δεκάδες μέλη της φυλής σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν υλοτόμοι. Όπως σημειώνει η ερευνήτρια Τερέσα Μάγιο, η απειλή παραμένει ορατή: «Ένα χρόνο μετά τις συγκρούσεις και τους θανάτους υλοτόμων, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι Γίνε καταγγέλλουν ότι Μάσκο Πίρο και υλοτόμοι κινούνται σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή. Η σύγκρουση μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή».

Φωτ: Jean-Paul Van Belle - Survival International

Παρά το γεγονός ότι δύο υλοτόμοι έχασαν τη ζωή τους πέρυσι από επιθέσεις με τόξα, η εταιρεία συνέχισε τις δραστηριότητές της. «Διατηρούν την κυβερνητική άδεια και τη χρησιμοποιούν ως κάλυψη, παρότι γνωρίζουν τον κίνδυνο για τους αυτόχθονες και τους ίδιους τους εργαζόμενους», ανέφερε η Μάγιο.

Η Forest Stewardship Council έχει αναστείλει μέχρι τον Νοέμβριο την πιστοποίηση της εταιρείας Maderera Canales Tahuamanu. Ωστόσο, σύμφωνα με ακτιβιστές, τα έργα συνεχίζονται, με εμφανή ίχνη βαρέων μηχανημάτων και την κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Ταουαμανού.

Αντιδράσεις της κυβέρνησης του Περού

Οι άδειες υλοτομίας της εταιρείας συνορεύουν με την Προστατευόμενη Περιοχή Madre de Dios, που δημιουργήθηκε το 2002 για να διαφυλάξει τα εδάφη απομονωμένων φυλών. Παρ’ όλα αυτά, οι συγκρούσεις συνεχίζονται, αφού οι ίδιοι οι αυτόχθονες δεν γνωρίζουν τα ακριβή όριά της.

Το υπουργείο Πολιτισμού του Περού ανακοίνωσε ότι εξετάζει την αναφορά της Survival International, τονίζοντας παράλληλα τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία απομονωμένων φυλών. Σύμφωνα με το υπουργείο, έχουν ήδη θεσπιστεί οκτώ ειδικές προστατευόμενες περιοχές, πέντε ακόμη βρίσκονται υπό έγκριση, ενώ λειτουργούν 19 φυλάκια με συνολικά 59 φύλακες. Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 440 περιπολίες και ο σχετικός προϋπολογισμός έχει υπερδιπλασιαστεί.

Μια από τις πιο ευάλωτες περιοχές του Αμαζονίου

Η περιοχή Madre de Dios, στα σύνορα με Βραζιλία και Βολιβία, είναι από τις πιο πλούσιες σε βιοποικιλότητα στο Περού. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί επίκεντρο παράνομων δραστηριοτήτων, όπως εξόρυξη χρυσού και υλοτομία, που αυξάνουν τις πιθανότητες επαφής με φυλές που επιλέγουν την απομόνωση.

Ο περιβαλλοντολόγος δικηγόρος Σεσάρ Ιπένσα προειδοποίησε ότι «η συνεχιζόμενη παρουσία δασικών επιχειρήσεων θα οδηγήσει σχεδόν με βεβαιότητα σε νέες επαφές, με κίνδυνο να ξεσπάσει βία που απειλεί τόσο τους αυτόχθονες όσο και τους εργαζομένους».

Με πληροφορίες από Associated Press

Το δικαίωμα στην απομόνωση

Ιλεκτρίσιτυ / Ας αφήσουμε τους ιθαγενείς στην ησυχία τους

Οι φυλές ιθαγενών που ζουν αποκομμένες από τον ανθρώπινο πολιτισμό χαίρουν νομικής προστασίας, καθώς η επαφή τους με τα οργανωμένη κράτη ενέχει καταστροφικές συνέπειες για τις κοινότητές τους.
ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

