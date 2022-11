Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Επίθεση με μαχαίρι, νεκρός ένας αστυνομικός

Συναγερμός σήμανε στις Βρυξέλλες, μετά από επίθεση με μαχαίρι κατά δύο αστυνομικών, κατά την οποία ένας εξ αυτών έχασε τη ζωή του και ο άλλος τραυματίστηκε σοβαρά.

Όπως μεταδίδει το AP, που επικαλείται την ομοσπονδιακή εισαγγελία, δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Brussels North την Πέμπτη.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο δράστης δέχθηκε πυρά και σύμφωνα με το BFMTV τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Δικαστικός αξιωματούχος, που δεν θέλησε να κατονομαστεί επειδή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη δήλωσε στο Associated Press ότι υπάρχει «υποψία τρομοκρατικής επίθεσης». Ο αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

