Συναγερμός στην Ινδονησία για διαρροή ραδιενέργειας μετά τον εντοπισμό μολυσμένων γαρίδων στις ΗΠΑ

Ραδιενεργή μόλυνση με Καίσιο-137 εντοπίστηκε σε βιομηχανική ζώνη της Τζακάρτας, προκαλώντας ανάκληση προϊόντων, έρευνες και ανησυχία για τις εξαγωγές θαλασσινών της Ινδονησίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συναγερμός στην Ινδονησία για διαρροή ραδιενέργειας μετά τον εντοπισμό μολυσμένων γαρίδων στις ΗΠΑ
φωτ.: Unsplash
Μια ανησυχητική υπόθεση ραδιενεργής μόλυνσης συγκλονίζει την Ινδονησία, καθώς κυβερνητική επιτροπή εντόπισε ίχνη του επικίνδυνου ισοτόπου Καίσιο-137 σε 22 βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα προάστια της Τζακάρτας. Η αποκάλυψη προήλθε έπειτα από διεθνή συναγερμό, όταν η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανίχνευσε το ραδιενεργό στοιχείο σε παρτίδα κατεψυγμένων γαρίδων που είχαν εξαχθεί από ινδονησιακή εταιρεία.

Η υπόθεση της ραδιενέργειας έλαβε διεθνείς διαστάσεις, καθώς η πολυεθνική αλυσίδα Walmart προχώρησε σε ανάκληση προϊόντων από τα ράφια της σε τουλάχιστον 12 πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ αυτών η Φλόριντα, το Τέξας και η Πενσυλβάνια. Παρότι τα επίπεδα ραδιενέργειας που εντοπίστηκαν ήταν κάτω από τα όρια επικινδυνότητας, οι αρχές προχώρησαν σε άμεσες ενέργειες απορρύπανσης και ελέγχου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ινδονησίας, τουλάχιστον εννέα εργαζόμενοι και κάτοικοι που βρίσκονται κοντά στη μολυσμένη περιοχή εξετάστηκαν και βρέθηκαν εκτεθειμένοι στο ισότοπο, χωρίς ωστόσο να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μακροχρόνια έκθεση σε χαμηλές δόσεις Καισίου-137 μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου, καθώς προκαλεί βλάβες στο DNA των κυττάρων.

Ινδονησία: Οι αρχές σε κατάσταση συναγερμού για τις γαρίδες

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας διέταξε την άμεση εκκένωση περιοχών με υψηλή μόλυνση και την απορρύπανση των εγκαταστάσεων υπό την επίβλεψη της Εθνικής Πυρηνικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Χανίφ Φαϊσόλ, δήλωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων και η αποκατάσταση της περιοχής πριν από οποιαδήποτε επαναλειτουργία των εργοστασίων.

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο το Καίσιο-137 να εισήχθη στη χώρα μέσω σκραπ μετάλλου από το εξωτερικό. Οι εισαγωγές σιδηρούχων υλικών τίθενται πλέον υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ οχήματα που διέρχονται από τη βιομηχανική ζώνη υποβάλλονται σε σάρωση για πιθανή ραδιενέργεια.

Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στη βιομηχανική ανάπτυξη και την ασφάλεια του περιβάλλοντος. Παρότι η Ινδονησία δεν διαθέτει πυρηνική ενέργεια ή οπλικά προγράμματα, η εξάρτηση της οικονομίας από τις εξαγωγές και τη βαριά βιομηχανία αυξάνει την πιθανότητα τέτοιων “αόρατων κινδύνων”.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς παρόμοια περιστατικά ραδιενεργής μόλυνσης μπορεί να επηρεάσουν την παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων. Η FDA, πάντως, διαβεβαίωσε ότι τα επίπεδα που εντοπίστηκαν στις γαρίδες δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τους καταναλωτές, αν και παραμένει ο προβληματισμός για τη μακροπρόθεσμη επίδραση τέτοιων ουσιών.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

