Συναγερμός για τη μύγα Tau: Μολύνει φρούτα και λαχανικά - Σε καραντίνα περιοχή του Λος Άντζελες

Περιοχή στην κομητεία του Λος Άντζελες τέθηκε σε καραντίνα από τις τοπικές Αρχές μετά την εμφάνιση μίας μύγας, που προέρχεται από την Ασία.

Ειδικότερα, μία περιοχή έκτασης κοντά στα 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα βρίσκεται σε καραντίνα στο Λος Άντζελες, σε μια προσπάθεια των Αρχών να σταματήσει η αναπαραγωγή της μύγας Tau μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον είκοσι εξ αυτών στο Stevenson Ranch, όπως ανέφερε το Τμήμα Τροφίμων και Γεωργίας της Καλιφόρνια.

Οι κάτοικοι της συγκεκριμένης ζώνης απαγορεύεται να βγάζουν έξω από τα σπίτια τους φρούτα και λαχανικά και αν το κάνουν πρέπει να τα πετούν μέσα σε διπλές σακούλες στα σκουπίδια, σύμφωνα με το τμήμα.

Σύμφωνα με το τμήμα της πολιτείας, το συγκεκριμένο έντομο αποτελεί «ένα σοβαρό παράσιτο για τη γεωργία και τους φυσικούς πόρους», με τς Αρχές να προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με ένα οργανικό εγκεκριμένο υλικό που θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των ενήλικων μυγών.

