Γάζα:Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα για «άμεση κατάπαυση του πυρός»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που καλεί σε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα, καθώς οι ΗΠΑ άλλαξαν τη μέχρι τώρα στάση τους, απέχοντας από την ψηφοφορία.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας μόλις ενέκρινε ένα πολυαναμενόμενο ψήφισμα για τη Γάζα, απαιτώντας άμεση κατάπαυση του πυρός, καθώς και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς.

«Αυτό το ψήφισμα πρέπει να εφαρμοστεί. Η αποτυχία θα ήταν ασυγχώρητη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.



This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.