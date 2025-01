ΗΠΑ: Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους με το ελικόπτερο

Επιβατικό αεροσκάφος με 64 επιβαίνοντες συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο κατά την προσγείωσή του στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν κοντά στην Ουάσινγκτον.

Από την σύγκρουση το αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ.To CBC News αναφέρει ότι 18 σοροί ανασύρθηκαν από τον ποταμό. Η Washington Post επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές που ανέφεραν ότι η αστυνομία είχε αρχίσει να ανασύρει πολλά πτώματα από τον Ποτόμακ.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης

BREAKING:



New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.



A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw