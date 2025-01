Σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο: Οι τελευταίες επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου

Τουλάχιστον 18 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της σύγκρουσης επιβατικού αεροσκάφους με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από την Ουάσινγκτον.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας). Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι —60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος—, ενώ το ελικόπτερο είχε τριμελές πλήρωμα, ανακοίνωσαν η American Airlines και πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις νωρίτερα

Λίγα λεπτά πριν από την προσγείωση, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ρώτησαν το αεροπλάνο αν θα μπορούσε να προσγειωθεί σε έναν μικρότερο διάδρομο στο Reagan National, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Οι πιλότοι είπαν ότι μπορούν και οι ελεγκτές έδωσαν άδεια στο αεροπλάνο να προσγειωθεί στον διάδρομο 33 - με τους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων να δείχνουν ότι το αεροσκάφος προσάρμοσε την προσέγγισή του.

Λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, ένας ελεγκτής ρώτησε το ελικόπτερο αν μπορούσε να δει το αεροπλάνο - κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του.

