Αεροσκάφος συγκρούστηκε με ελικόπτερο του στρατού κοντά στην Ουάσιγκτον – Τουλάχιστον 18 νεκροί

Tουλάχιστον δεκαοκτώ πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον.

Eξαιτίας της σύγκρουσης το επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγή του στην αστυνομία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι —60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος—, ενώ το ελικόπτερο είχε τριμελές πλήρωμα, ανακοίνωσαν η American Airlines και πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις νωρίτερα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε για την κατάσταση: φαίνεται πως, με τραγικό τρόπο, στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με αεροπλάνο της γραμμής περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λίβιτ.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας).

Βίντεο τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ελικόπτερα να κάνουν πτήσεις πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ, φωτίζοντας τομείς του με προβολείς.

Γύρω από το αεροδρόμιο, ήταν ορατοί οι φάροι διαφόρων ασθενοφόρων, οχημάτων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ. Τα περισσότερα οχήματα έμοιαζαν συγκεντρωμένα απέναντι στο αεροδρόμιο, στην ανατολική όχθη.

Κάνοντας λόγο για «αεροπορικό συμβάν», το αεροδρόμιο ανακοίνωσε μέσω X πως όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις «ανεστάλησαν».