Συγγραφέας ζήτησε βοήθεια μέσω Twitter, για να περάσει η Wikipedia το διαζύγιό της

Δεν είναι σύνηθες συγγραφείς να κάνουν έκκληση στο Twitter, για μια συνέντευξη. Η Έμιλι Στ. Τζον Μάντελ κατέφυγε σε αυτή τη λύση, προκειμένου να αλλάξει η οικογενειακή κατάστασή της, στη σελίδα για την ίδια στη Wikipedia.

Η σελίδα ανέφερε πως η Καναδή συγγραφέας είναι παντρεμένη, κάτι που δεν ισχύει. Τον Νοέμβριο οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της. Όμως, όταν προσπάθησε να κάνει τη διόρθωση, διαπίστωσε ότι δεν αρκούσε να πει η ίδια ότι πλέον δεν είναι παντρεμένη. Έπρεπε να ειπωθεί σε συνέντευξη. Έτσι, αναζήτησε τη λύση στο Twitter.

«Φίλοι, ξέρατε ότι αν υπάρχει σελίδα για εσάς στο Wikipedia και πάρετε διαζύγιο, ο μόνος τρόπος να επικαιροποιηθεί είναι να πείτε πως είστε διαζευγμένοι σε μια συνέντευξη; Ακούγεται τρελό, αλλά η Wikipedia λειτουργεί με παραπομπές», έγραψε σε αναρτήσεις της.

«Οπότε, το μόνο που θέλω για τα Χριστούγεννα είναι ένας δημοσιογράφος να με ρωτήσει εάν είμαι ακόμη παντρεμένη, για ένα δημοσίευμα. Επίσης, αν το διαβάζετε αυτό και είστε ένας από τους φίλους της συντρόφου μου, δεν βγαίνει με μια παντρεμένη γυναίκα, απλά η σελίδα μου στο Wikipedia είναι μια χρονοκάψουλα», συμπλήρωσε η Έμιλι Στ. Τζον Μάντελ, συγγραφέας των βιβλίων «Σταθμός Έντεκα» και «Το γυάλινο ξενοδοχείο» μεταξύ άλλων.

Also if you’re reading this and you’re one of my girlfriend’s friends, she’s not actually dating a married woman, it’s just that my wikipedia page is a time capsule