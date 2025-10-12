ΔΙΕΘΝΗ
Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Φινλανδίας στην Αρκτική: Κατασκευάζονται 11 νέα παγοθραυστικά

Οι ΗΠΑ και η Φινλανδία ανακοίνωσαν κοινό σχέδιο για την κατασκευή 11 παγοθραυστικών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και των συμφερόντων στην Αρκτική, σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης

LifO Newsroom
φωτ.: Unsplash
0

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Φινλανδία ανακοινώνουν ένα φιλόδοξο σχέδιο συνεργασίας για την κατασκευή 11 νέων παγοθραυστικών πλοίων, σε μια συμφωνία που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Φινλανδό ομόλογό του Αλεξάντερ Σταμπ στον Λευκό Οίκο. Τα τέσσερα πρώτα πλοία θα κατασκευαστούν στα φινλανδικά ναυπηγεία και αναμένεται να παραδοθούν το 2028, ενώ τα υπόλοιπα επτά θα κατασκευαστούν στις ΗΠΑ με την τεχνογνωσία της Φινλανδίας.

«Κανείς δεν φτιάχνει παγοθραυστικά όπως η Φινλανδία», τόνισε ο Τραμπ, εξηγώντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Η Αρκτική αναδεικνύεται σε γεωπολιτικό πεδίο έντασης, καθώς η τήξη του πάγου ανοίγει νέες εμπορικές οδούς, αλλά απαιτείται η παρουσία παγοθραυστικών για ασφαλή διέλευση των πλοίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανάγκη αύξησης του στόλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει μόλις τρία ενεργά παγοθραυστικά, έναντι περίπου 40 της Ρωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκφράσει την επιθυμία απόκτησης έως και 40 νέων παγοθραυστικών τα επόμενα χρόνια.

ΗΠΑ: Ενίσχυση της Αρκτικής και στρατηγική συνεργασία με Φινλανδία

Η συμφωνία αποτελεί μέρος ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ για την ενίσχυση της παρουσίας τους στην Αρκτική, μια περιοχή με αυξανόμενες στρατηγικές προκλήσεις λόγω της δραστηριότητας Ρωσίας και Κίνας. Τα τρία πλοία που θα κατασκευαστούν στις ΗΠΑ θα προέλθουν από τη ναυπηγική εταιρεία Davie στο Τέξας, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα θα κατασκευαστούν από την Bollinger Shipyards στη Λουιζιάνα.

Η Φινλανδία, με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή παγοθραυστικών, έχει ήδη συνεργαστεί με τον Καναδά για την κατασκευή νέων πλοίων, ενώ η στρατηγική της γνώση είναι πλέον σημαντική για τις ΗΠΑ, που αντιμετωπίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του δικού τους στόλου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Τραμπ να τον χαρακτηρίζει «γελοίο». Παράλληλα, επαίνεσε τις φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις και δεσμεύτηκε για την υπεράσπιση της χώρας σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία, ενώ εξέφρασε επικριτική στάση απέναντι στην Ισπανία σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ.

Η συμφωνία αυτή, εκτός από την ενίσχυση των στρατιωτικών και εμπορικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ, στέλνει μήνυμα στους διεθνείς παίκτες της Αρκτικής ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει ενεργή παρουσία και συνεργασία με σύμμαχους σε μια περιοχή που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Με πληροφορίες από Financial Times

