Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar χαρτογραφεί κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια στην Ευρώπη - Ο φόβος δολιοφθοράς και η μυστική μονάδα GUGI που «παίζει» με την παγκόσμια ασφάλεια

LifO Newsroom
Στα τέλη του 2024, το μυστηριώδες ρωσικό πλοίο Yantar ξαναβγήκε στη θάλασσα, προκαλώντας συναγερμό στις μυστικές υπηρεσίες της Δύσης.

Επισήμως, από τη Ρωσία, χαρακτηρίζεται ως «ερευνητικό σκάφος», όμως όλοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για το κορυφαίο εργαλείο της Μόσχας στον αθέατο πόλεμο του βυθού. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει υποβρύχια drone, ειδικά ρομποτικά οχήματα και τεχνολογία ικανή να «αγγίζει» τα καλώδια που βρίσκονται χιλιάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Αυτά τα καλώδια δεν είναι απλά σύρματα: αποτελούν τις αρτηρίες του πλανήτη. Από εκεί περνούν το 99% των διεθνών επικοινωνιών, τραπεζικές συναλλαγές δισεκατομμυρίων, στρατιωτικές εντολές και πληροφορίες ασφαλείας. Εάν διακοπούν, μια χώρα μπορεί να βρεθεί ξαφνικά χωρίς διαδίκτυο, χωρίς πρόσβαση σε αγορές, ακόμα και χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.

Η πορεία του Yantar κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Δορυφορικές εικόνες και δεδομένα εντοπισμού το αποκάλυψαν να σταματά επί ώρες πάνω από στρατηγικά σημεία στον βυθό της Ιρλανδικής Θάλασσας, εκεί όπου συναντώνται τρία μεγάλα καλώδια που συνδέουν την Ιρλανδία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρόμοιες κινήσεις καταγράφηκαν κοντά στη Νορβηγία και την Αρκτική, σε περιοχές με κρίσιμη σημασία για το ΝΑΤΟ.

Πίσω από το Yantar βρίσκεται η μυστική ρωσική υπηρεσία GUGI (Διεύθυνση Υποθαλάσσιων Ερευνών), ένα σώμα τόσο μυστικοπαθές που λογοδοτεί κατευθείαν στο ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι «υδροναύτες» του GUGI εκπαιδεύονται με διαδικασίες παρόμοιες με εκείνες των κοσμοναυτών και χειρίζονται σκάφη που φτάνουν σε βάθη 6.000 μέτρων — πολύ πέρα από τις δυνατότητες ενός συμβατικού υποβρυχίου.

Δυτικοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Ρωσία δεν περιορίζεται σε χαρτογράφηση. Το Yantar έχει τη δυνατότητα να παρεμβάλλεται στα καλώδια, να υποκλέπτει δεδομένα ή ακόμα και να τοποθετεί εκρηκτικά που μπορούν να ενεργοποιηθούν σε μια μελλοντική κρίση. Μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να παραλύσει ολόκληρες οικονομίες, να διακόψει τη στρατιωτική επικοινωνία και να προκαλέσει χάος σε κρίσιμες υποδομές.

Η Βρετανία και το ΝΑΤΟ έχουν ήδη αντιδράσει. Το Λονδίνο προειδοποίησε δημοσίως τη Μόσχα, δηλώνοντας ότι δεν θα ανεχτεί «υπόγειες» επιθέσεις στα ευρωπαϊκά καλώδια. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος αισθητήρων και υποβρύχιων drones — του λεγόμενου «Atlantic Bastion» — για να προστατευτούν τα υποθαλάσσια δίκτυα.

Το Yantar όμως δεν είναι απλώς ένα πλοίο. Είναι το σύμβολο της νέας μορφής πολέμου που εξελίσσεται μακριά από τα μάτια μας: έναν πόλεμο σκιών, στον οποίο οι βυθοί των θαλασσών μετατρέπονται σε πεδία μάχης. Και όσο η Ρωσία συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια, το ερώτημα είναι αν η Δύση μπορεί να προετοιμαστεί πριν να είναι αργά.

Με πληροφορίες από Financial Times

