ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Στους 15 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα

Πάνω από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους βρίσκεται κι ένα παιδί - Πώς έγινε το δυστύχημα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Στους 15 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Elevador da Glória στη Λισαβόνα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τοπικών αρχών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το δημοφιλές τουριστικό μέσο, που συνδέει την πλατεία Restauradores με το Bairro Alto, βγήκε από τις ράγες και συνετρίβη. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τα βαγόνια σχεδόν κατεστραμμένα, με δεκάδες διασώστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, ανάμεσά τους βρίσκεται κι ένα παιδί. Εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η διευθύντρια της Πολιτικής Προστασίας, Μαργαρίδα Κάστρο Μαρτίνς, έκανε λόγο για «κατάρρευση της καμπίνας από μεγάλο ύψος», ωστόσο τα αίτια του εκτροχιασμού παραμένουν άγνωστα. Στην περιοχή της Baixa συνεχίζουν να επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία, ενώ η πρόσβαση παραμένει αποκλεισμένη.

Το Elevador da Glória, λειτουργεί από το 1885 και αποτελεί σύμβολο της αστικής συγκοινωνίας της πορτογαλικής πρωτεύουσας. Το δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στους κατοίκους και στους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται καθημερινά τη Λισαβόνα.

Σε ανακοίνωση του Προεδρικού Μεγάρου, ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τη «βαθιά λύπη» του για το τραγικό γεγονός και τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

 

