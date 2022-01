Στον Ειρηνικό Ωκεανό έπεσε τελικά τμήμα ρωσικού πυραύλου που βρισκόταν στο διάστημα αφού εισήλθε ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα της Γης.

Το εν λόγω κομμάτι βρισκόταν στο ανώτερο τμήμα του πυραύλου Angara-A5 που εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ στη βορειοδυτική Ρωσία στις 27 Δεκεμβρίου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος εκτίμησε ότι το θραύσμα ταξίδευε με την εκπληκτική ταχύτητα των 7,5 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο όταν εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης.

Ο 18ος Διαστημικός Σταθμός Ελέγχου επιβεβαίωσε ότι το ανώτερο στάδιο του πυραύλου εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης στις 4:08 μ.μ. πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Η επανείσοδος του Persei επιβεβαιώθηκε: 2108 UTC πάνω από 121W 14S στον νότιο [Ειρηνικό]», δήλωσε μέσω Twitter ο αστρονόμος, Τζόναθαν ΜακΝτόουελ.

Persei reentry confirmed: 2108 UTC over 121W 14S in the South Pacfici