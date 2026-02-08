ΔΙΕΘΝΗ
Στο Ντουμπάι συνελήφθη ο φερόμενος δράστης της επίθεσης σε Ρώσο αντιστράτηγο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση

The LiFO team
Φωτ: Unsplash
Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν στο Ντουμπάι έναν Ρώσο άνδρα, ηλικίας περίπου 60 ετών, που θεωρείται ύποπτος για τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό του ανώτερου αξιωματικού των ρωσικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την FSB, ο ύποπτος είχε διαφύγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την επίθεση, αλλά εντοπίστηκε, συνελήφθη και παραδόθηκε στη Ρωσία. Η ίδια ενημέρωση, όπως μεταδόθηκε από ρωσικά μέσα, αναφέρει ότι ένας φερόμενος συνεργός συνελήφθη στη Μόσχα, ενώ ένας ακόμη εμπλεκόμενος διέφυγε προς την Ουκρανία.

Ο Αλεξέγιεφ, αναπληρωτής επικεφαλής της GRU, πυροβολήθηκε την Παρασκευή σε διαμέρισμα στη Μόσχα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Βρίσκεται υπό δυτικές κυρώσεις για φερόμενο ρόλο σε κυβερνοεπιθέσεις και για την οργάνωση επίθεσης με νευροτοξικό παράγοντα κατά του Ρώσου αποστάτη Σεργκέι Σκριπάλ στη Βρετανία το 2018.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση, αν και στο παρελθόν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία αρκετών υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών από την έναρξη του πολέμου.

Τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα στοχευμένες επιθέσεις και δολοφονίες υψηλόβαθμων στρατιωτικών στελεχών μέσα στη Ρωσία και σε ουκρανικά εδάφη που ελέγχονται από τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από Guardian

