Τραμπ για Ιράν: «Ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει πέντε εβδομάδες, αλλά μπορεί και περισσότερο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες δηλώσεις του για την επίθεση στο Ιράν, ανέφερε πως η Τεχεράνη αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου να μην ξαναρχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Μετά την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την Επιχείρηση Midnight Hammer πριν από λίγο καιρό, προειδοποιήσαμε το Ιράν να μην επιχειρήσει να το ξαναχτίσει (σ.σ. το πρηνικό πρόγραμμα) σε διαφορετική τοποθεσία, επειδή δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτά που καταστρέψαμε με τόση δύναμη, αλλά αγνόησαν αυτές τις προειδοποιήσεις και αρνήθηκαν να σταματήσουν την προσπάθειά τους να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αναφερόταν στις αμερικανικές επιθέσεις σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, οι οποίες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, κατέστρεψαν «ολοκληρωτικά» το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Το καθεστώς διέθετε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τις τοπικές όσο και τις υπερπόντιες, και σύντομα θα διέθετε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας», συνέχισε ο Τραμπ στις δηλώσεις του από την Ουάσινγκτον.

WATCH IN FULL: President Trump provides an update on Operation Epic Fury.



"Today, the U.S. military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime...



The regime's conventional… pic.twitter.com/Tp1BWzu4ff — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2026

Είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ζωντανές δηλώσεις στους δημοσιογράφους από την έναρξη της επιχείρησης το Σάββατο το πρωί.

«Η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία μας να εξαλείψουμε την απειλή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κοινή επιχείρηση που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ήταν η «καλύτερη ευκαιρία» για την αντιμετώπιση των απειλών που θέτει το καθεστώς της Τεχεράνης.

«Αυτή ήταν η τελευταία μας ευκαιρία να χτυπήσουμε - αυτό που κάνουμε τώρα - και να εξαλείψουμε τις ανυπόφορες απειλές που θέτει αυτό το άρρωστο και απειλητικό καθεστώς. Και είναι πράγματι άρρωστο και απειλητικό», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από CNN

