Διεθνή

Μέση Ανατολή: Ξαναρχίζουν απόψε οι πτήσεις από τα αεροδρόμια του Ντουμπάι

Ο εναέριος χώρος του Ντουμπάι ανοίγει ξανά απόψε σε «περιορισμένο βαθμό»

Φωτογραφία: EPA
Οι πτήσεις θα ξαναρχίσουν απόψε, σε «περιορισμένο» βαθμό από τα αεροδρόμια του Ντουμπάι, τρεις ημέρες αφού ακυρώθηκαν όλες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια ανακοίνωσε ότι θα επαναληφθούν από απόψε οι αναχωρήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο DXB και από το αεροδρόμιο DWC0 (Dubai World Central - Al Maktoum International).

Στη Γαλλία, η εταιρεία Air France αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή πτήσεων προς τους τέσσερις προορισμούς της Μέσης Ανατολής που εξυπηρετεί, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη.

«Λόγω της κατάστασης ασφαλείας, η εταιρεία αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή των πτήσεών της από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ντουμπάι και το Ριάντ μέχρι τις 5 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ημερομηνίας», ανέφερε. Η επανάληψη των πτήσεων θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στην περιοχή, πρόσθεσε.

Η Emirates από την πλευρά της αναφέρει ότι θα αρχίσει να λειτουργεί περιορισμένος αριθμός πτήσεων από απόψε.

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι ανέφερε ότι θα δώσει προτεραιότητα στους πελάτες με προγενέστερες κρατήσεις, και όσοι έχουν κάνει επανακράτηση για να ταξιδέψουν σε αυτές τις περιορισμένες πτήσεις θα ειδοποιηθούν απευθείας από την Emirates.

Στην ανακοίνωσή της, προειδοποίησε τους επιβάτες να «μην πάνε στο αεροδρόμιο, εκτός εάν έχουν ειδοποιηθεί». Πρόσθεσε: «Όλες οι άλλες πτήσεις αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας».

Μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής είναι κλειστό μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε πλήττοντας κυρίως το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Διεθνή

Tags

Κύπρος: Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τις αγγλικές βάσεις στο Ακρωτήρι για επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Διεθνή / Κύπρος: Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τις αγγλικές βάσεις στο Ακρωτήρι για επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες των The Times, οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου για τη διεξαγωγή «αμυντικών» επιχειρήσεων κατά του Ιράν.
THE LIFO TEAM
