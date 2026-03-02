ΔΙΕΘΝΗ

Στάρμερ: «Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά»

Ο Στάρμερ παραδέχθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαφώνησε με τη στάση του Λονδίνου, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπήκε εξαρχής στη διαδικασία εμπλοκής

O πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ / Φωτογραφία © ΕΡΑ
Ο Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά, στον απόηχο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και των σεναρίων για επιχειρήσεις από την περιοχή, παρά τις αντίθετες δημοσιογραφικές πληροφορίες που δημοσίευσαν οι Times του Λονδίνου, λίγες ώρες νωρίτερα.

«Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», τόνισε κατά την ομιλία του ο Βρετανός πρωθυπουργός. Ο Στάρμερ παραδέχθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαφώνησε με τη στάση του Λονδίνου, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπήκε εξαρχής στη διαδικασία εμπλοκής.

Όπως είπε, η απόφαση δεν ήταν θέμα εντυπώσεων ή πίεσης από συμμάχους, αλλά ζήτημα αξιολόγησης του τι εξυπηρετεί τη χώρα του. «Είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας», σημείωσε, τονίζοντας ότι δεν αλλάζει τη γραμμή που έχει επιλέξει.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στην Telegraph, άφησε αιχμές για τους χειρισμούς του Λονδίνου.

Σύμφωνα με όσα είπε, ο Στάρμερ καθυστέρησε να απαντήσει στο αίτημα των ΗΠΑ για χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που η Ουάσιγκτον περιγράφει ως «αμυντικές» και που θα στόχευαν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων.

