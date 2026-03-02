Βρετανία: Παραιτήθηκε η υπουργός Υγείας - Υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού

Η υπουργός Δημόσιας Υγείας της Βρετανίας, Άσλεϊ Ντάλτον, παραιτήθηκε από τη θέση της, καθώς συνεχίζει τη χημειοθεραπεία για προχωρημένο καρκίνο του μαστού.

Στην επιστολή παραίτησής της προς τον πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, ανέφερε: «Πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνω τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζομαι, ώστε να διαχειριστώ την κατάστασή μου και να επικεντρωθώ στον ρόλο μου ως βουλευτής της περιφέρειάς μου, αποχωρώντας από τα υπουργικά καθήκοντα».

Η 53χρονη βουλευτής του Γουεστ Λάνκαστερ, διαγνώστηκε με ανίατο καρκίνο του μαστού έναν μήνα πριν τον διορισμό της, τον Φεβρουάριο του 2025. Είχε αντιμετωπίσει την ίδια ασθένεια και το 2014, υποβαλλόμενη τότε σε χειρουργείο και χημειοθεραπεία.

I have taken the decision to step down from my ministerial responsibilities to allow me to focus on my job representing you, the people of West Lancashire, while I continue to receive oral chemotherapy treatment.



My letter to the PM below 👇 pic.twitter.com/m2hFYT423g — Ashley Dalton MP (@AshleyDalton_MP) March 2, 2026

Βρετανία: Τι αναφέρει η ίδια για το πρόβλημα υγείας της

«Η κυβέρνησή σας έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι τα άτομα με μακροχρόνιες παθήσεις θα υποστηρίζονται ώστε να επιστρέφουν ή να συνεχίζουν την εργασία τους όπου μπορούν», έγραψε.

«Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την αξία της συνεισφοράς όλων και να σταματήσουμε να “διαγράφουμε” ανθρώπους λόγω υγείας ή αναπηρίας».

Τόνισε ότι η θεραπεία της, πέντε χάπια δύο φορές την ημέρα για δύο εβδομάδες, με μία εβδομάδα διακοπής, δεν της στερεί τη δυνατότητα να εκπροσωπεί την περιφέρειά της, αλλά απαιτεί προσαρμογή φόρτου εργασίας. Περιέγραψε επίσης πρόσφατη νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aintree, λέγοντας ότι πέρασε το Σαββατοκύριακο «με ορό στο χέρι, εξετάσεις αίματος, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακα, προσευχόμενη να μη χρειαστεί εισαγωγή».

«Ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού είναι ανίατος. Δεν θα τον νικήσω ποτέ», σημείωσε. «Όταν με ρωτούν πότε θα πω ότι τον νίκησα, απαντώ: “Όταν πεθάνω από κάτι άλλο”».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει κανείς να την «ξεγράφει», επισημαίνοντας ότι ορισμένοι ασθενείς επιλέγουν να αποσυρθούν από την εργασία τους, όμως «όπως ο καρκίνος δεν είναι ίδιος για όλους, έτσι κι εμείς οι άνθρωποι που ζούμε με καρκίνο δεν είμαστε ίδιοι».

Με πληροφορίες από Independent