Ιράν: Νέος προσωρινός υπουργός Άμυνας ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ματζίντ Εμπνελρεζά

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ματζίντ Εμπνελρεζά διορίστηκε σήμερα υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Ιράν από τον πρόεδρο της χώρας, μετά τον θάνατο του προκατόχου του στη θέση αυτή στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Με απόφαση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ματζίντ Εμπνελρεζά διορίστηκε προσωρινός υπουργός Άμυνας», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της προεδρίας σε ανάρτησή του στο X, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης στο γραφείο του Νετανιάχου

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα πως εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι πύραυλοι στόχευσαν, επίσης, το γραφείο του γενικού επιτελείου του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ.

«Τα γραφεία του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: Ισραήλ) και το γενικό επιτελείο του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του καθεστώτος στοχοθετήθηκαν», ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, διευκρινίζοντας ότι κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Kheibar.

