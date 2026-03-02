Ιράν: Ποιοι είναι και πώς δημιουργήθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Με τους αναλυτές να τούς περιγράφουν ως «κράτος εν κράτει» εντός του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης, παραστρατιωτική ομάδα, έχουν αναλάβει εν πολλοίς την ενορχήστρωση της άμυνας της Τεχεράνης.

Οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979» είναι, στην ουσία, μια παραστρατιωτική δύναμη που λειτουργεί παράλληλα με τις τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 2.000 στόχους στη χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν, καθώς -σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις- απείχε μόλις εβδομάδες από την απόκτηση πυρηνικής βόμβας.

Ιράν: Πώς δημιουργήθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ιδρύθηκαν το 1979, έναν μήνα μετά τη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης, με διάταγμα του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Αρχικός της στόχος ήταν η επιτήρηση των υπολειμμάτων του στρατού του Σάχη και η προστασία του νέου καθεστώτος από αντεπαναστατικές ενέργειες.

Το Σύνταγμα του 1979 κατοχύρωσε την ύπαρξή της (άρθρο 150), προβλέποντας ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως «φρουρός της Επανάστασης και των επιτευγμάτων της». Παράλληλα, το κράτος δεσμεύτηκε να παρέχει στα μέλη της στρατιωτική εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισλαμικές αρχές, ώστε να συμμετέχουν διαρκώς στην ένοπλη άμυνα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αν και συχνά γίνεται λόγος για πολιτική υπεροχή της Φρουράς έναντι άλλων θεσμών ασφαλείας, το Σύνταγμα δεν της αποδίδει ρητά τέτοιο προβάδισμα. Παραμένει, ωστόσο, σε διαρκή ανταγωνισμό με τον τακτικό στρατό, τις Artesh, κυρίως λόγω μεγαλύτερης χρηματοδότησης, καλύτερου εξοπλισμού και ισχυρότερης πολιτικής επιρροής.

Ιράν: Ο πόλεμος με το Ιράκ και η εδραίωση της ισχύος

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της Φρουράς έπαιξε ο πόλεμος Ιράν - Ιράκ το 1980. Η συμμετοχή της την ανέδειξε σε παράλληλη στρατιωτική δύναμη, οδηγώντας στη δημιουργία Ενιαίου Αρχηγείου για τον συντονισμό Φρουράς και τακτικού στρατού. Έως το 1985 είχε πλέον διαρθρωθεί σε τρεις κλάδους, χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις.

Σήμερα εκτιμάται ότι αριθμεί περίπου 125.000 άνδρες. Υπό την ομπρέλα της λειτουργεί η Basij, σώμα εθελοντών που ιδρύθηκε το 1979 και έχει αναλάβει ρόλο εσωτερικής ασφάλειας και καταστολής διαφωνούντων.

Το 1990 δημιουργήθηκε και η Quds Force (Δύναμη της Ιερουσαλήμ), αρμόδια για την προώθηση των διεθνών πολιτικών του καθεστώτος και την «εξαγωγή» της επανάστασης.

Η Φρουρά διαθέτει αξιόλογο οπλοστάσιο για τα δεδομένα της Μέσης Ανατολής, αν και θεωρείται ξεπερασμένο σε σύγκριση με τα δυτικά πρότυπα. Το πιο σύγχρονο άρμα μάχης της είναι το Karrar, που παρουσιάστηκε το 2016 - 2017 και βασίζεται στο σοβιετικό T-72.

Διαθέτει επίσης εκσυγχρονισμένες εκδόσεις ρωσικών αρμάτων όπως τα Type 72Z (με βάση τα T-55 και T-62), καθώς και τεθωρακισμένα οχήματα ταχείας ανάπτυξης Tosan.

Το Ναυτικό της περιλαμβάνει από ταχύπλοα μέχρι κορβέτες, ενώ η Αεροπορία της επιχειρεί με μαχητικά όπως τα F-14 και MiG-29.

Οι Φρουροί της Επανάστασης παραμένουν βασικός πυλώνας του καθεστώτος, με ρόλο που υπερβαίνει τα στενά στρατιωτικά όρια και εκτείνεται στην πολιτική, την οικονομία και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Με πληροφορίες από ABC News