Τραμπ: «Το "μεγάλο κύμα" στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNN σε μία εννιάλεπτη τηλεφωνική συνέντευξη τη Δευτέρα το πρωί ότι ο στρατός των ΗΠΑ «χτυπάει άσχημα» το Ιράν, αλλά το «μεγάλο κύμα» δεν έχει έρθει ακόμα.

«Νομίζω ότι πηγαίνει πολύ καλά... Έχουμε τον μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη συνέντευξη, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης διάρκειας της σύγκρουσης, της έκπληξής του για την εκτεταμένη αντίδραση του Ιράν και του αναμενόμενου σχεδίου διαδοχής της χώρας.

Σχετικά με το πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος, ο πρόεδρος είπε: «Δεν θέλω να συνεχιστεί για πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα ήταν τέσσερις εβδομάδες. Και είμαστε λίγο μπροστά από το πρόγραμμα».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ κάνουν κάτι πέρα από την στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να επανακτήσει τον έλεγχο της χώρας από το καθεστώς, είπε: «Ναι. Πράγματι το κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μένουν μέσα. Δεν είναι ασφαλές έξω».

Και, σύμφωνα με τον ίδιο, θα γίνει ακόμα λιγότερο ασφαλές. «Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Έρχεται σύντομα».

Μέχρι στιγμής, είπε ο Τραμπ, «η μεγαλύτερη έκπληξη» ήταν οι επιθέσεις του Ιράν κατά αραβικών χωρών στην περιοχή: Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Μας εξέπληξαν», είπε.

Σχετικά με τους Αραβες ηγέτες, είπε: «Ξέρω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σκληροί και έξυπνοι».

Η διαδοχή στην ηγεσία του Ιράν

Όσον αφορά το ποιος θα αναδειχθεί ηγέτης στο Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Δεν ξέρουμε ποιοι είναι η ηγεσία. Δεν ξέρουμε ποιον θα επιλέξουν. Ίσως να έχουν τύχη και να βρουν κάποιον που ξέρει τι κάνει».

Πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η ομάδα του προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Ιρανούς αλλά «δεν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους». Κάθε νέα προσφορά, είπε, αντιμετωπίστηκε με ανάκληση προηγούμενων προσφορών.

Οι Ιρανοί δεν συμφωνούσαν να σταματήσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου, είπε.

Με πληροφορίες από CNN

