ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρωσία: «Πυροβόλησαν επανειλημμένα» υψηλόβαθμο στρατιωτικό στη Μόσχα

Υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο

The LiFO team
The LiFO team
ΡΩΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ Facebook Twitter
0

Στρατιωτικός στη Ρωσία τραυματίστηκε από πυρά στη Μόσχα και νοσηλεύεται, όπως ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή.

Πρόκειται για τον υψηλόβαθμο Ρώσο στρατιωτικό, αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, που νοσηλεύεται αφού δέχτηκε πυροβολισμούς στη Μόσχα, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την Ανακριτική Επιτροπή.

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή. «Το θύμα νοσηλεύεται», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ρωσία: Ποιος είναι ο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ

Ο Αλεξέγιεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο υπουργείο Άμυνας, μεταδίδει το Reuters ενώ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Όταν ο Ρώσος επικεφαλής μισθοφόρων, Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ηγηθεί, τον Ιούνιο 2023, μιας βραχύβιας ανταρσίας, ο Αλεξέγιεφ ήταν ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για να διαπραγματευθούν μαζί του.

Υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαβρόφ: Η Ελλάδα διέκοψε πλήρως τη συνεργασία της με τη Ρωσία - «Εμείς δεν θα επιτρέπαμε ποτέ αντίστοιχη συμπεριφορά εις βάρος της»

Διεθνή / Λαβρόφ: Η Ελλάδα διέκοψε πλήρως τη συνεργασία της με τη Ρωσία - «Εμείς δεν θα επιτρέπαμε αντίστοιχη συμπεριφορά εις βάρος της»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επιπλέον πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που απέστειλαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε πόλεις με πολυάριθμη ελληνική διασπορά
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΙΚΤΟΚ ΚΑΤΑΓΓΕΊΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διεθνή / TikTok: «Επικρατεί εκφοβισμός και παρενόχληση», καταγγέλλει πρώην υπάλληλος της εταιρείας

«Μερικές φορές κλαις, αλλά μετά συνεχίζεις να δουλεύεις γιατί πρέπει να πετύχεις τους στόχους, αλλιώς, θα επηρεαστεί το μπόνους σου, η εργασιακή σου ασφάλεια, ο μισθός σου», αποκαλύπτει η Lynda Ouaza
THE LIFO TEAM
Λαβρόφ: Η Ελλάδα διέκοψε πλήρως τη συνεργασία της με τη Ρωσία - «Εμείς δεν θα επιτρέπαμε ποτέ αντίστοιχη συμπεριφορά εις βάρος της»

Διεθνή / Λαβρόφ: Η Ελλάδα διέκοψε πλήρως τη συνεργασία της με τη Ρωσία - «Εμείς δεν θα επιτρέπαμε αντίστοιχη συμπεριφορά εις βάρος της»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επιπλέον πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που απέστειλαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε πόλεις με πολυάριθμη ελληνική διασπορά
THE LIFO TEAM
 
 