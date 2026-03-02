Ισραήλ-IDF: «Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» - Τι απάντησαν σχετικά με πιθανή χερσαία εισβολή στο Λίβανο

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στο Ισραήλ για τις εξελίξεις στο Λίβανο.

Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε αν ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για πιθανή χερσαία εισβολή στο Λίβανο, ο εκπρόσωπος φέρεται να είπε ότι «όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές».

Η δήλωση του ισραηλινού στρατού για το Λίβανο

Δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ «έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος» επιλέγοντας να επιτεθεί στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι IDF θα αντιδράσουν πολύ γρήγορα και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα [στον Λίβανο]», είπε στους δημοσιογράφους. «Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον μας χθες το βράδυ. Ήξερε ακριβώς τι έκανε».

Υπενθυμίζεται ότι ο μέχρι τώρα ο απολογισμός έχει φτάσει στους 31 νεκρούς και τους 149 τραυματίες.

Με πληροφορίες από Guardian

