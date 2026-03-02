Ιράν: Τέσσερις οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες

Ένας τέταρτος Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Ο στρατιώτης είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν και υπέκυψε στα τραύματά του, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Δεν γίνεται καμία αναφορά στο πού σκοτώθηκαν οι στρατιώτες ή στα ονόματά τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του CENTCOM:

Από τις 7:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) της 2ας Μαρτίου, τέσσερα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν σκοτωθεί εν ώρα καθήκοντος.

Το τέταρτο μέλος, το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Οι κύριες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Οι ταυτότητες των πεσόντων δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα μέχρι να περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών.

Χθες, το CENTCOM είχε ανακοινώσει πως τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει ο στρατός των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη στη Daily Mail την Κυριακή (1/3), αναφέρθηκε για πρώτη φορά στους νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες χαρακτηρίζοντάς τους «σπουδαίους ανθρώπους».

«Και, ξέρετε, το περιμένουμε αυτό, δυστυχώς. Μπορεί να ξανασυμβεί», δήλωσε ο ίδιος, αναφερόμενος σε ενδεχόμενες μελλοντικές απώλειες.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι αυτοί οι τρεις νεκροί είναι οι πρώτοι της δεύτερης θητείας του, καθώς η σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και ο βομβαρδισμός ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν χωρίς καμία απώλεια Αμερικανών.